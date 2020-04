Satsar i Sundsvall trots oroliga tider – ska locka hit näringslivets grädda: "Det är lite våghalsigt"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook

I fjol var det fullsatt premiär för Bünsow business growth forum. Då med förre statsministern Fredrik Reinfeldt som stora affischnamnet.

Näringslivseventet, uppkallat efter stans rikaste träpatron Fredrik Bünsow, siktar nu på en återupprepning i Stadshuset. Bakom arrangemanget står en rad aktörer.

"Ska vi köra, ska vi inte köra?" – efter noga övervägande gavs satsningen tummen upp, uppger projektledaren Maria Åslin.

Datumet är spikat till den 22 oktober. Förhoppningen är att coronakrisen då har lagt sig och att nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor och politikens hetluft kan sammanstråla.

– Det är lite våghalsigt. Men samtidigt känns det som att vi behöver framtidstro, säger hon.

Stig Wiklund, ordförande i Sparbanksstiftelsen, fyller i:

– Det är viktigt för hela regionen, inte bara Sundsvall. Jag tror det är viktigt att man vågar sätta ner foten och göra sådana här aktiviteter.

Det kommer vara extremt aktuellt

En av talarna är tidigare finansministern Anders Borg.

– Han kommer att prata om just världsekonomin, säger Maria Åslin.

På frågan om hur det kommer sig att dragplåstren två år i rad är M-profiler understryker Stig Wiklund att heldagen är partipolitiskt obunden:

– Stefan Löfven var med på videolänk i fjol. Vi frågade Göran Persson om han ville vara med i år. Utmaningen är att de här stora namnen oftast är väldigt svåra att få tag i.

Frédéric Cho, en av Sveriges främsta Kinakännare, är en annan bokning.

– Det kommer vara extremt aktuellt, säger Maria Åslin.

Coronaviruset har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och konsumera. Just nytänkande utlovas stort utrymme.

– Var det här kommer att landa någonstans, med nya rutiner och beteenden, är superintressant, säger Magnus Pallin, kontorschef på Swedbank i Sundsvall.

För att kunna ro det hela i land behövs sponsorpengar – och även under en pågående pandemi ser intresset, enligt Maria Åslin, bra ut.

– Vi har redan fått in ett tiotal sponsorer, säger hon.

Biljettsläppet sker i början av maj.

– Vi har pengarna tillbaka-garanti, säger Maria Åslin.

I ett scenario där restriktioner mot större sammankomster fortfarande råder finns en plan B – att skjuta på det hela till februari nästa år.

