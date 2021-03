Satsningen mot arbetslösheten i Härnösand skickas på återremiss – men fullmäktige positiv till satsningen

Vid kommunstyrelsens möte för några veckor sedan beslutade majoriteten att anslå ytterligare åtta miljoner, utöver de två som redan fanns i budgeten, till arbetsmarknadsåtgärder.

Orsaken till åtgärderna som kommunstyrelsen beslutat om är den höga arbetslösheten som uppgår till nästan 1 400 personer i Härnösand. De subventionerade jobben kommer i första hand handla om odling, tvätt och en återbruksgalleria. Under måndagen var ärendet uppe i fullmäktige för eventuellt beslut.

– Det känns väldigt roligt att kunna gå till fullmäktige och göra den största satsningen historiskt för att minska arbetslösheten i Härnösand, sade kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) under fullmäktigesammanträdet.

Under måndagens digitala kommunfullmäktige var de flesta överens om att det var en positiv satsning. Fullmäktige hade däremot en del frågor kring förslaget. Bland annat hur tidigare satsningar kring arbetslösheten har fungerat – samt hur konkurrensbilden mot den fria marknaden skulle påverkas.

– Vi ska inte skapa problem i det här beslutet, utan försöka få det riktigt bra. Ska vi satsa tio miljoner ska det verkligen bli en satsning som ger Härnösandsborna och skattebetalarna en hållbar utveckling och att arbetslösheten sjunker, sade Anders Gäfvert (M) under fullmäktige.

– Det är omfattande och handlar om åtta miljoner och är ett så pass viktigt område, sade oppositionsrådet Christina Lindberg (C) under fullmäktige, som välkomnade den föredragning kring satsningen som gjordes under mötet.

Efter en lång debatt, med en del teknikstrul, beslutade kommunfullmäktige att skicka ärendet på återremiss till kommunstyrelsen.

Även den klimatanpassningsplan som kommunen arbetat fram var uppe för debatt och beslut under måndagen. Målet med planen har varit att kommunen att arbetet med klimatförändringarna ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen – ärendet skickades även det på återremiss.