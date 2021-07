SCA:s skog drabbad av branden – flera hektar har gått upp i rök i Granboda

Branden i Granboda startade i onsdags och under torsdagen var branden mer eller mindre under kontroll. Eventuellt avslutar räddningstjänsten släckningsarbetet redan under fredagen. Sedan kommer SCA ta över för att bevaka brandplatsen så att det inte börjar brinna igen.

– Det är minimum tre dagars övervakning, säger Björn Lyngfelt.

Ännu vet inte SCA hur mycket skog som gått upp i rök och vilken typ av kvalitet det varit på skogen. Men den största delen av skogen – närmare 20 hektar – tillhör skogsbolaget. Det är ingen stor ekonomisk smäll för dem.

– 20 hektar är inte något jättestort område för oss, säger han.

Förmodligen har branden uppstått efter gnistbildning från en skogsmaskin som arbetat åt SCA.

– Det finns släckningsutrustning i maskinerna. Tydligen har det inte räckt utan vi har behövt tillkalla räddningstjänsten, säger Björn Lyngfelt.

Han berättar att användningen av skogsmaskiner under sommaren och vid torrt väder brukar ske med försiktighet.

– Vi brukar göra en daglig analys. Är det för stora risker kan det hända att vi flyttar maskinerna till ett annat område eller att vi bara avverkar på natten när det brukar vara lite fuktigare ute. Vi brukar även exempelvis ta bort kedjorna från maskinerna för att minimera riskerna för gnistbildning. Men någon gång då och då brukar det ändå hända, säger han.

Björn Lyngfelt berättar att SCA varit förskonade från bränder den senaste tiden.

– Under sommaren 2018, då det var så många bränder runt om i Sverige, hade vi färre bränder än normalt. Om det var tur eller ett bevis på att våra rutiner fungerar vet jag inte, säger han.

När det gäller branden i Granboda begränsades branden snabbt.

– Det verkar som räddningsarbetet fungerat den här gången säger han.