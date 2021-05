Scenkonst Västernorrland satsar på kultur på äldreboenden: "Vill öka livskraften och minska vårdbehovet"

Enligt all tillgänglig forskning är konst och kultur viktigt för hälsan. Givet att Västernorrland har en hög andel äldre och stora kostnader för sjukvård är det angeläget att äldre får chansen att ta del av kultur.

Uppsökande verksamhet på äldreboenden är inget nytt, men man har sett att alla äldre inte har fått samma möjlighet: det har ofta berott på hur resursstarka och villiga kommunerna har varit.

– Nu är målet en jämlik tillgång till kultur som ökar livskraften och minskar behovet av vård. De medsökande kommunerna, Sundsvall, Härnösand och Sollefteå, har lagt en pott för att köpa in föreställningar och vi ska också titta på hur vi kan få till en långsiktig finansiering, säger Maria Grönfeldt Thörnberg, verksamhetsutvecklare hos Scenkonst Västernorrland.

Anslaget på 550 000 kronor till projektet kommer från Kulturrådet (350 000) och från Region Västernorrland (200 000). Även Regionbiblioteket Västernorrland finns med i samarbetet, så utöver scenkonst kan det också bli aktuellt med litteratur.

Under pandemin har Norrdans "Take Away" och Teater Västernorrlands "Musikalfrossa" spelat utomhus på äldreboenden. Det har varit mycket uppskattat och efterfrågan har varit stor.

– Vi ska använda produktioner som vi redan har och testar dem på äldreboenden, och kanske blir det också specifika produktioner med lite kortare program, säger Maria Grönfeldt Thörnberg och nämner som exempel Norrdans "One one one" - samt Nordiska Blåsarkvintettens "Julens pärlor", som redan spelas på äldreboenden.

Hon hoppas att det ska bli lika naturligt att Scenkonst Västernorrland uppträder på äldreboenden som i skolorna. Projektet är tvåårigt och första perioden löper från augusti 2021 till juli 2022.