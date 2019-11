Schenker i Timrå växer och säkrar upp för framtiden: "Behöver utveckla och förbättra trafiksituationen"

Transportföretaget Schenkers terminal i Timrå industriområde öppnade i slutet av 1960-talet. Den ligger på Terminalvägen och täcker en yta på tio hektar. Tidigare var fyra hektar skogsmark, men nu har träden fällts och området har förändrats. Det är öppnare, ljusare och säkrare ur flera aspekter.

– Vi har vid vissa tillfällen haft besök av dem som inte ska komma in. De har tagit sig in genom staketet och med skogen har det varit ganska skymt, säger Patrik Ellefsson, distriktschef Schenker i Västernorrlands län och norra Hälsingland.

Säkerheten på området är också en del i planeringen för framtiden. På Schenkers terminal i Timrå arbetar cirka 35 personer, plus lika många chaufförer, och många tar sig med bil till jobbet. Med de nya ytorna finns det möjlighet att ordna med parkeringsmöjligheter för personbilar som ligger mer avskilt från den trafikerade delen av terminalen.

– Vi känner att vi behöver utveckla och förbättra trafiksituationen inne på området, med all trafik som pågår dagligen, säger Patrik Ellefsson.

Trafiksituationen utanför terminalen finns också med i framtidsplanerna. I nuläget kör alla fordon in och ut via Terminalvägen. Det är en hårt trafikerad väg och tämligen ofta blir långtradare stående i kö för att komma in på terminalområdet, ett problem man vill undvika i framtiden.

– Skulle vi komma ifrån det och få en in- och utfartslösning på södra kortsidan så tror vi att vi kommer ifrån det stora trafikflödet och få en bättre säkerhet, säger Patrik Ellefsson.

På så vis blir det bättre uppställningsytor för tunga fordon

Inne på området kommer det också att kunna ordnas med lämpligare platser för att ställa lastbilar och långtradare.

– På så vis blir det bättre uppställningsytor för tunga fordon och vi får undan de fordonen från de ordinarie körytorna, säger Patrik Ellefsson.

Mycket av projektet ligger på framtiden, men det finns en plan.

– Det här är ett första steg i den planen. Vi vill ju utnyttja de ytor vi har i verksamheten så att det inte bara förblir en skogsyta som inte utvecklas, säger Patrik Ellefsson.