SDFF-anfallaren visar målform – berättar om lagets vändning: "Det gör att man kan prestera"

► Vi livesänder söndagens match mellan IFK Kalmar och Sundsvalls DFF, med matchstart 14.00.

Efter en poäng på åtta matcher kommer nio på tre.

Visst är det så det väderbaserade ordspråket låter?

Kanske inte, men i SDFF:s fall gör det i alla fall det.

Efter att man förlorat match efter match har laget nu äntligen fått det att lossna. Bollstanäs, Brommapojkarna och Alingsås har alla tre fällts i rad.

– Vi har alltid haft den positiva andan i laget och det känns som att vi nu har fått utdelning för den, säger SDFF:s Lee Winroth.

– Det är klart att det är tufft när vi har varit i den situation som vi har varit i och förlorat mycket. Men det vinnande konceptet har varit att vi hela tiden har haft huvudet högt, kört på och trott på det.

Själv har Winroth haft en tydlig del i segrarna. Matchen mot BP missade hon på grund av sjukdom, men mot såväl Bollstanäs som Alingsås gjorde hon mål.

– Just nu så känner jag mig avslappnad på planen. Allt stämmer runt omkring och vi börjar hitta varandra bra nu när vi har fått spela ihop oss ett tag. Sedan är det så klart alltid motiverande när hela laget går i medvind. Man är i en avslappnad och positiv omgivning just nu och det gör att man kan prestera.

Just målskyttet har det ju annars varit knapert med under säsongsinledningen. På de åtta första matcherna gjorde SDFF ett mål, genom Winroth mot Borgeby.

I övrigt har SDFF över huvud taget haft svårt att skapa lägen.

– Helt ärligt så har det kanske inte varit det roligaste att vara en försvarande anfallare, säger Winroth med ett skratt.

– Men samtidigt har jag accepterat det, försökt göra det bästa av situationen och jobba hårt på andra sätt. Jag har ändå känt någonstans att det kommer att vända. Men det är alltid kul när det som anfallare börjar släppa och man får börja göra mål.

Som helhet har SDFF gjort sju mål på de tre senaste matcherna. Bland dem tre senast, mot Alingsås. Då placerade Winroth in ett mål, Olivia Wänglund lyckades på något märkligt sätt studsa in ett motlägg och Amanda Hagelberg nickade in en frispark, slagen av Winroth.

– Det finns ju tjejer i laget som aldrig har spelat elitfotboll förut, som nu kanske noterat att man inte får så många chanser. För vi har inte så många chanser, men nu skulle jag vilja påstå att vi sätter dem vi får. Det skulle jag säga är en stor skillnad. Sedan tycker jag också att vi är bättre på att hålla boll högre upp i planen. Vi har fortfarande utmaningar anfallsmässigt, men det är i alla fall bättre, säger Winroth.

– Men sedan tror jag helt ärligt att den största pusselbiten är att vi känner varandra bättre på planen nu. Vi förstår varandra på ett annat sätt.

Hur mycket har det med självförtroende att göra?

– Ja, det är ju allt i den här sporten. Att våga tro på att man kan avgöra. Så definitivt.

Och hur mycket har det med medstuds att göra? Känslan är att det målet som Olivia Wänglund gjorde senast inte skulle ha hänt för några omgångar sedan...

– Haha. Nej, precis. Det finns på något sätt en annan beslutsamhet i laget och en tro på att vi faktiskt kan göra det. Så ja – ibland är det är stolpe in för ett lag som kämpar hårt och så känns det lite nu.

► Matchen

Söndag 11 juli (14.00): IFK Kalmar–Sundsvalls DFF (Gröndals IP).

► Läget i laget

Att gäng spelare saknas i truppen, de flesta på grund av lindrigare skador. Delinda Sehlin (på väg tillbaka från knäskada), Ida Åkerlund (landslagsuppdrag), Isabelle Nordlund (lårskada), Linnea Strand (knäskada), Julia Melin Bhy (hälbekymmer), Sofia Lindmark (fotskada), Frida Olsson (benhinneproblem) och Emmie Björklund. Inga spelare från Djurgårdens IF är heller med den här gången.

På förhand var även Sophie Brundin (stukad fot) och Ellen Schedin (resa till Polen för att fixa visum inför USA-flytt) frågetecken. Båda är ändå med då Brundin återhämtat sig från skadan och Schedin hunnit hem från Polen i tid.

► Så spelar Sundsvalls DFF

Preliminär uppställning (4–3–3): Clara Ekstrand – Juulia Grönlund, Clara Thimstrand, Amanda Hagelberg, Sophie Brundin – Felicia Thörngren, Emelie Dahlin, Olivia Wänglund – Maja Winsa, Lee Winroth, Alva Eriksson.

Bänken: Nellie Wallner (mv), Ella Zetterberg, Lyan Al-Rikabi, Olivia Strand och Ellen Schedin.

► Notera att ...

... SDFF efter en tung start på säsongen nu har vunnit tre matcher i rad.

... IFK Kalmar är ett topplag i serien. Inför helgens omgång låg de trea i Elitettan.

... IFK Kalmar har två spelare som gjort sex mål var. Mimmi Asperot och Tabby Tindell. Tindell blev utsedd till "månadens spelare" i Elitettan i maj och Asperot var nominerad till samma utmärkelse för juni.

... SDFF lånar in Ebere Orji från just IFK Kalmar. Hon är dock inte spelklar än, utan efter den 15 juli då transferfönstret öppnar.

... det här är SDFF:s sista match innan sommaruppehållet.

► Så följer du matchen

Matchen livesänds på ST.nu.

► Nästa match

Lördag 7 augusti (16.00): Sundsvalls DFF–Morön BK (NP3 Arena).