SDFF-backen besviken över sin inledning: "Har varit en tuff start för mig"

► Vi livesänder söndagens match mellan Sundsvalls DFF och Lidköpings FK, med matchstart 14.00 på NP3 Arena.

När SDFF ställs mot Lidköpings FK under söndagen är det under nya förutsättningar. Efter att de inlett seriespelet med hemmamatcher i Nordichallen står den nya konstgräsmattan nu klar på NP3 Arena.

Godkänd blev den i torsdags. Några dagar och ett par träningar på mattan senare ska första matchen för SDFF spelas på planen.

– Det studsar lite annorlunda, men det är samma plan för båda lagen. Vi har också tränat på planen, så jag tror att vi kommer att ha en fördel av det. Så det är inget som oroar mig. Jag tror att den kommer att vara perfekt om några veckor, säger SDFF:s Juulia Grönlund.

Om det är någon som känner till söndagens motstånd så är det just Grönlund. Den finländska ytterbacken spelade ju för LFK i fjol.

I år spelar hon för SDFF och ställs nu mot sitt forna lag.

På förhand ligger SDFF i botten, med en poäng. LFK återfinns i mitten.

– Deras lag har förändrats mycket, så jag skulle säga att det är ett annat lag än det var förra året. Även om många av mina kompisar fortfarande är kvar och det är samma huvudtränare, säger Grönlund.

– Men det kommer att bli en intressant match. De har två raka segrar, så jag tror att de är i ett rätt bra flyt. Men jag känner att vi kan vända på det. De kommer förmodligen inte att ta oss på så stort allvar som de borde och de har haft en lång resa hit. Så jag tror att vi har en bra chans att ta poäng.

Hur mycket har du följt LFK i år?

– Ganska nära. Jag vet så klart inte detaljer, men de spelar ett ganska liknande system som i fjol. De är starka på mittfältet, vill byta sida ofta och komma till inlägg. Det är ett bra lag. Defensivt spelade vi främst 4–4–2 och av de matcher som jag har sett i år så spelar de mer 4–1–4–1. Så det är lite annorlunda. Men offensivt ser det mer ut som 4–4–2.

Vad kommer bli viktigt för er?

– Jag tror att båda straffområdena kommer bli nycklarna. Vi måste kunna försvara vårt eget, men när vi får chansen att kontra och spela bakom deras backlinje så behöver vi komma in med fart i boxen där de inte är så starka defensivt.

Grönlund plockades in relativt sent av SDFF, i mitten av mars. Sedan dess har hon startat alla matcher förutom den första cupmatchen, då hon hoppade in.

Den gedigna speltiden till trots är hon besviken över sina insatser hittills.

– Det har varit en tuff start för mig. Jag har inte kunnat göra mitt bästa på planen, så jag känner mig lite besviken. Men det är en lång säsong och jag har tid att förbättra mina prestationer och komma upp i min nivå. Och jag vet att laget har min rygg, så jag kommer bara att fortsätta att jobba hårt och vänta på att resultatet kommer, säger Grönlund.

Vad är du besviken över?

– Det har kanske varit lite svårt för mig att hitta min plats i laget och på planen. Det är så klart ett nytt lag och nya personer runt mig. Det blir lättare hela tiden, men jag tror att det tar lite tid att komma in i de andras huvuden, veta vad de förväntar sig av mig och för dem att veta vad jag är för typ av spelare.

Som vi var inne på i en intervju med huvudtränare Mikael Melin Bhy så har SDFF visat upp en tydlig trend i hur de har släppt in sina mål. Några har varit på hörnor, men en majoritet har kommit via inspel från SDFF:s vänstra kant.

Grönlund har främst spelat som vänsterback och tar självmant på sig en del av det resultatet.

– Statistik ljuger inte. Jag måste bli bättre på att blockera inläggen och komma närmare spelarna. Jag antar att det säger något om vårt försvarsspel i straffområdet också. Det borde inte vara så att de gör mål på alla inlägg. Men jag tar så klart ansvar för att det är för enkelt att slå inlägg.

► Matchen

Söndag 16 maj (14.00): Sundsvalls DFF–Lidköpings FK (NP3 Arena).

► Läget i laget

Delinda Sehlin och Emmie Björklund har opererat var sin menisk och är inte tillbaka än. Jennifer Larsson har tagit en paus från fotbollen tills vidare. Ida Markström och inlånade Alma Davis är korsbandsskadade och missar hela säsongen. Ida Åkerlund har brutit näsbenet och är inte tillbaka än. Frida Olsson har fortfarande känningar i knät och är inte med.

Olivia Wänglund stukade foten i matchen mot IFK Norrköping och var inte med mot Mallbacken. I veckan har hon stegrats in i träning och kan komma att delta mot LFK.

– Hon testar på uppvärmningen och känns det bra så kör vi. Sedan tror jag kanske inte att hon kan spela 90 minuter, men vi ser hur hon känner sig på uppvärmningen, säger huvudtränare Mikael Melin Bhy.

I övrigt stukade Ella Zetterberg foten under torsdagsträningen och är i ursprungsläget inte med i truppen.

– Hon skulle känna efter lite i dag (lördag), men eftersom hon ådrog sig någon form av stukning i torsdags så är hon tveksam, säger Melin Bhy.

► Så spelar Sundsvalls DFF

Preliminär uppställning (4–3–3): Isabelle Nordlund – Felicia Thörngren, Clara Thimstrand, Amanda Hagelberg, Alva Eriksson – Ellen Schedin, Olivia Wänglund, Julia Melin Bhy – Maja Winsa, Lee Winroth, Linnéa Strand.

Bänken: Clara Ekstrand (mv), Juulia Grönlund, Olivia Strand, Emelie Dahlin, Sofia Lindmark och Blossom Davis.

► Notera att ...

... LFK har tagit två raka segrar efter en tyngre start på säsongen, med två klara förluster. Den senaste segern kom i onsdags mot IFK Norrköping.

... LFK krigade om uppflyttning till Damallsvenskan 2018. Sedan dess har de tappat mark i Elitettan och undvek nedflyttningsstrecket med en poängs marginal i fjol.

... SDFF-bekanta Elin Björklund spelar för LFK. Hittills har hon gjort två inhopp på de fyra första matcherna.

► Så följer du matchen

Matchen livesänds på ST.nu.

► Nästa match

Lördag 22 maj (16.00): Morön BK–Sundsvalls DFF (Skogsvallen).