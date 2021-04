SDFF centimeter från trepoängare – Lee Winroth om missen: "Den känslan sög stenhårt"

SDFF spelade 1–1 mot skånska Borgeby i nykomlingsmötet i Elitettan.

– Just nu är känslorna blandade. Det var absolut kul att göra första målet för säsongen, men jag hade gärna velat ha tre poäng. Jag behöver smälta det lite, säger Lee Winroth efteråt.

Hon var den som hade bästa läget att ordna just tre poäng, men till att börja med var det faktiskt hon som såg till att det åtminstone blev ett.

Borgebys Nova Karlsson hade sprungit in bortalagets ledningsmål i slutet av första halvlek, men i början av den andra så högg Lee Winroth på en misslyckad hemåtpass.

– Jag snodde den, målvakten kom långt ut, jag hann se det och gick förbi. Sedan var det öppet mål.

Winroth pressade fram flera liknande lägen.

– Man får läsa och känna av spelarna man möter. Märker man att första tillslaget är sådär och hamnar för långt ifrån – då får man ta de chanserna. Om jag hugger en gång, så blir backen ännu mer stressad i nästa. Men det är ingen speciell taktik. Jag vill bara vinna, säger hon.

23 minuter senare kom en målchans som var nästan identisk med målet. Julia Melin Bhy bröt ett uppspel i mitten, hittade i djupet till Winroth som än en gång rundade målvakten. Målet var vidöppet. Men bollen gick i utsidan av stolpen.

– Det rörde sig inget speciellt i skallen mer än att jag ville lägga bollen på rätt fot. Jag var stressad samtidigt och fick en snedträff.

Hur var känslan i den stunden?

– Den känslan i den stunden, den suger stenhårt. Det är en tung situation. Men man kan inte fastna i det utan man får bara fortsätta. Man får ta med sig i bakhuvudet att det inte är en förlorad match... skit händer.

Inget av lagen ägnade längre tid åt speluppbyggnad, utan båda anföll mest på kontring och tog ut varandra, utan att skapa allt för mycket.

– Vi har nästan bara spelat mot allsvenska lag och det kommer ta några matcher att sätta det spelet. Vi är nykomlingar, kanske inte lika namnkunniga som andra lag, och måste vara ödmjuka inför det. Men vi vet att vi har snabba spelare och när vi vunnit boll har vi kunnat såra våra motståndare mycket, säger tränaren Mikael Melin Bhy.

– Vi hade också ett helt nytt mittfält. Julia Melin Bhy och Olivia Wänglund har inte spelat ihop tidigare. Och Blossom Davis gjorde sin första match. Det kommer ta lite tid innan speluppbyggnaden sätter sig.

SDFF hade å ena sidan inte så många vassa chanser. Å andra sidan släppte de inte till så många åt andra hållet heller.

– Där märker man att vi inte har den där erfarna målskytten ibland. Nova Karlsson i Borgeby fick en chans och gjorde ett mål. Där behöver vi kämpa. Vi får aldrig de enkla målen, säger Melin Bhy.

Det är också något som Lee Winroth pratar om:

– Vi behöver jobba med att få upp kortpassningsspelet och värdera när vi ska gå framåt. Ibland blev det tunt. Och sedan, när vi får chanserna, måste vi så klart sätta dem.

► Matchen

Sundsvalls DFF–Borgeby FK 1–1 (0–1)

Målen: 0–1 (37) Nova Karlsson, 1–1 (52) Lee Winroth.

Domare: Jennifer Björnler.

Publik: -.

► Statistiken

Avslut: 8–5.

Avslut på mål: 4–2

Gula kort: 2–2

Röda kort: -.

► Så spelade SDFF (4–3–3):

Clara Ekstrand – Felicia Thörngren (ut, 64), Clara Thimstrand, Amanda Hagelberg, Juulia Grönlund – Julia Melin Bhy, Olivia Wänglund, Blossom Davis (ut, 77)– Ida Åkerlund (ut, 68), Lee Winroth (ut, 77), Linnea Strand.

Avbytare: Isabelle Nordlund, Alva Eriksson (in, 64), Emelie Dahlin (in, 77), Sofia Lindmark, Olivia Strand (in, 68), Ella Zetterberg, Frida Olsson (in, 77).