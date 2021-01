SDFF-nyförvärvet öppnar upp om mentala kampen – och fina stödet från familjen: "Mått skitdåligt"

Lee Winroth är bara 22 år gammal, men har hunnit med mer än de flesta i samma ålder.

Hon flyttade från Gävle som 15-åring för att satsa på fotbollen i Kvarnsveden, där hon spelade i både Elitettan och Damallsvenskan. Sedan dess har hon även blivit Nordisk mästare och dragit världsrekord i marklyft, varit i väg på ett kort äventyr till ett militärcollege i USA, utbildat sig till kostrådgivare och börjat studera till lärare.

I november presenterades Lee Winroth som ett av SDFF:s nyförvärv inför återkomsten i Elitettan. Tillsammans med sambon David flyttade hon då från Gävle till Sundsvall.

– Alla beslut jag har tagit i livet har jag gjort för fotbollens skull, säger hon när ST träffar henne.

Och Winroths mål och dröm är tydlig.

– Jag vill bli bäst! Men sedan har jag konkreta mål också och det primära målet är väl att kunna försörja mig på fotbollen. Det handlar inte om att jag vill bli miljonär och bo i ett slott, utan att jag vill ha mat på bordet och tak över huvudet och fokusera på att spela fotboll, säger hon.

Jag har alltid varit en rebell inom det här och velat gå min egen väg.

Karriären tog fart på riktigt när hon värvades till Kvarnsveden som 15-åring. Men den höll på att ta slut innan den hunnit starta.

Lee Winroth led av svår skolios, något som såg ut att sätta stopp för hennes fotbollsdrömmar redan innan hon hunnit bli tonåring. Då klev hennes pappa, som jobbar som personlig tränare, in och föreslog att hon skulle börja med styrketräning. En väg som sedan visade sig bli räddningen – och det öppnade också dörren till en annan sport; styrkelyft. Redan som 17-åring drog hon nytt världsrekord i marklyft i sin viktklass – 190 kilo.

Och visst blev många imponerade av prestationen, men det innebar också att hon fick känna på många negativa reaktioner.

– Det var turbulent, och det slutade med att jag fick sluta använda sociala medier. Det blev ett sånt tryck och internets kraft blev väldigt tydlig med spridningen det fick och de kommentarer som kom. Det var många som tyckte att det var okvinnligt och jag blev anklagad för dopning och allt möjligt. Då kände jag att "det här behöver jag inte ta", så jag löste det genom att ta avstånd.

Genom åren har hon lärt sig att stå upp för, och försvara, sin styrketräning. Motståndet från hennes fotbollstränare har nämligen varit konstant och hon har ständigt blivit ifrågasatt.

– Jag har alltid varit en rebell inom det här och velat gå min egen väg. Jag har nog aldrig stött på en enda tränare som tyckt att det varit sådär superpositivt att jag har kört ett sidospår, men det har jag skitit i.

Var kommer modet att våga göra det ifrån?

– Jag har varit övertygad om att styrketräningen är min väg för att kunna spela fotboll. Och har jag bestämt mig för något och tror på det, då finns det inget som kommer i min väg. Klart man ska lyssna på andra och ta till sig vissa saker, men det är viktigt att man tror på sig själv också.

Efter världsrekordet har hon lagt lyftningen på hyllan och inte tävlat. Nu ligger fokus fullt ut på fotbollen.

Lee Winroth låter stark och självsäker när hon berättar sin historia. Men det finns en annan sida också. En sida hon också visar upp och som hon tycker är viktig att dela med sig av.

– Jag är en ängslig person, en känslomänniska. Jag är liksom ingen robot, utan jag tycker saker är jobbiga. Det har varit jobbigt att flytta från familjen till exempel, speciellt när jag var 15 och tvingades bli vuxen väldigt fort. Jag har haft mycket ångest och jag har mått skitdåligt stundtals.

Hon pausar en sekund innan hon fortsätter:

– Jag har haft mycket problem med tankarna också, med prestationsångest och att jag vill vara perfekt. Det har jag jobbat mycket på och den resan har nog varit längst av alla resor som jag har gjort. Jag har fortfarande en bra bit kvar.

Hennes familj har varit ett stort stöd under de jobbiga perioderna och tillsammans har de sökt reda på information och attackerat problemet från alla möjliga håll.

– Jag är så tacksam för det att det inte går att beskriva med ord. Min pappa har alltid varit så att han vill hitta lösningar på saker, så vi har jobbat med det på egen hand. Vi har sökt information på nätet och läst en massa böcker. Det fanns ett alternativ när det var som värst att jag skulle prata med någon professionell och det är jag öppen för att göra, men hittills har det räckt med att prata med min familj.

Har du alltid känt dig bekväm att prata om det, eller har du fått jobba på den biten också?

– Jag har nog alltid varit obrydd gällande vad andra tycker om mig, jag är säker i mig själv och kan stå för min sak. Det har varit viktigt för mig, för att kunna få hjälp med det jag behöver hjälp med. Sedan har jag jobbat mycket med människor, och vill göra det sedan också, och då tycker jag att det är viktigt att vara ett föredöme. Vi har människor för att vi ska hjälpa varandra och då måste man ju börja med att prata, så tänker jag i alla fall.

Jag har haft mycket ångest och jag har mått skitdåligt stundtals.

Lee Winroth om ...

... tatueringshyllningen till sin bästa vän: " Jag och Lovisa Lennartsson, som jag lärde känna under tiden i Kvarnsveden, har tatuerat in varandras namn. Hon och jag är något annat, det är den absolut bästa vän jag någonsin har haft och jag vänder mig alltid till henne. Hon är en sådan där vän som man kan utvecklas ihop med, och som säger som det är till en. Jag lärde känna henne under en känslig tid i livet, då jag flyttat till Borlänge och inte kände någon. Hon var en stor räddning till att det blev så bra som det blev där."

... första intrycket av SDFF: "Det känns jättebra från både ledarna och spelarna. Och då pratar jag både om personligheterna och ute på planen, det är ett proffsigt gäng. Jag har bott här i två veckor, men det känns som mycket längre för att jag har fått ett så bra välkomnande."

... kostrådgivning: "Min familj har en PT-firma och jag tog väl egentligen utbildningen för att bredda firman lite med den biten. Men sen tycker jag att det är väldigt intressant också och grottar gärna ner mig i det. Nu är tanken att jag ska hjälpa laget lite med mat och sånt."

Lee Winroth

Ålder: 22 år.

Familj: Mamma, pappa, bror och sambo.

Aktuell: Ett av SDFF:s nyförvärv inför återkomsten i Elitettan.

Tidigare klubbar: Huge IF, Gefle IF, Kvarnsvedens IK

Utmärkande som fotbollsspelare: "Jag är en hårt jobbande person och jobbar alltid hårt oavsett om jag har en bra eller dålig fotbollsdag. Sin egen prestation kan man alltid påverka. I övrigt är jag vänsterskytt och når ganska långt med vänsterfoten också."

Utanför fotbollen: "Efter skolan och fotbollen lägger jag min sista halvtimme på dygnet åt min sambo Daniel. Han betyder mycket för mig och jag är tacksam för att han har följt med upp till Sundsvall. Mår man bra privat kan man leverera på planen också, och det känner jag verkligen att jag gör nu när han är här."