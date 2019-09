SDFF-ordföranden efter nedflyttningen och kaotiska säsongen: "Vi kan göra allt bättre"

En huvudtränare som sade upp sig med veckor kvar till premiären, en trupp som länge var för liten och sedan resultat som gick i motvind majoriteten av säsongen.

På lördagen stod det till sist klart att SDFF åker ur Elitettan, efter fyra säsonger på rad i den näst högsta serien.

– Vi var medvetna om att det skulle kunna bli så, det är inga lätta matcher i Elitettan. Det var en väldigt jobbig vår och det har varit en jobbig höst också, fast på ett annat sätt, säger föreningens ordförande Mikael Torstensson.

Ett stort problem under säsongen har varit tränarfrågan. Kort innan premiären lämnade Mattias Nylund med omedelbar verkan och klubben tvingades hitta en ny tränarlösning med kort varsel. Det resulterade i en sista minuten-lösning där Mikael Bengtsson och Sören Ericson klev in bara dagar innan premiären. Senare kom även Peter Karlsson in i bilden och de tre delade på ledarskapet fram till sommaruppehållet.

– Det var väldigt många människor involverade, kanske för många. Det var bra tränare, men till slut blev ändå resultaten som de blev. Och det är inte konstigt, när man ser på det i efterhand, säger Mikael Torstensson och fortsätter:

– När man är mitt uppe i det vill man bara hitta lösningar, men det blev inte den mest optimala tränarlösningen, speciellt inte eftersom gruppen hade olika tränare beroende på om de spelade hemma eller borta. Allt haltade ju och det visste vi om, med det var det bästa vi kunde göra då.

Han hyllar ändå spelartruppen som trots den ovanliga situationen inför säsongen, och den speciella tränarlösningen, ändå kom till arenan varje dag och gjorde jobbet.

– De tog till sig allt på ett bra sätt och jag har ändå uppfattat det som att det har varit bra stämning i gruppen och så. De har gjort det bra, säger han.

På söndagen kom även lagets andra seger för säsongen, även om nedflyttningen inte går att göra något åt i det här läget. SDFF spelar i division 1 nästa år, vilket innebär flera förändringar för klubben – bland annat att F19-laget som spelat i en riksserie inte kommer att finnas kvar då serien är till för föreningar med lag i elitserierna.

– Det är ingen katastrof att man åker ur, det som är synd är att vi tappar elitstatusen och i och med det blir även skyltfönstret annorlunda, säger Torstensson som tycker att SDFF har att göra bland elitlagen.

– Jag tycker att vi hör hemma i elitfotbollen, vi hade ett möte efter matchen och vi sa då också att det finns många lag som är mindre än Sundsvall men som har lag högt upp och det är klart att vi också borde kunna ha det.

Med fem omgångar kvar att spela ligger SDFF på en jumboplats och ordföranden säger att han är medveten om att mycket hade kunnat göras annorlunda under det gångna året.

– Det finns många förklaringar till att det har blivit som det har blivit, men det är ingen idé att gå in på det. Vi vet att allt hade kunna görs bättre, så ödmjuka är vi i alla fall, säger han.

Inom kort påbörjas arbetet inför nästa säsong då spel i division 1 väntar. Men trots degraderingen är siktet förfarande inställt på att spela i Damallsvenskan om några år.

– Vi ska ha ett styrelsemöte där vi kommer att gå igenom hur vi ska jobba framåt och vilka ambitioner vi har. Vi får ta ett omtag och försöka vara långsiktiga – och det är något vi har försökt med tidigare också, men det faller på något ändå, säger Torstensson.

För att utvecklas poängterar han att det är mycket i föreningen som behöver förändras och förbättras.

– Vi har gått för kort organisatoriskt i flera års tid till exempel. Det kommer in någon i styrelsen, men då faller det bort någon samtidigt och jag känner själv att jag blir trött. Även om man har bra stöd, så blir det väldigt mycket att göra, säger han.

Arbetet med truppen inför nästa år är redan i gång och klubben har börjat prata med några av de mer rutinerade spelarna om framtiden.

– Vi vill ha alla kvar, men samtidigt är vi medvetna om att vissa vill spela elitfotboll och det kan vi inte erbjuda, så det handlar om att se vilka vi kan övertyga om att de vill vara med på den här resan med oss.

Och det kan hända att gamla profiler får ett samtal från ledningen framöver.

– Genom åren har vi alltid hittat spelare från Hälsingland till exempel. Jenny Hjohlman kom ju därifrån, men lirar i Italien nu. Vi kommer kolla med henne och med andra som flyttat härifrån för att spela högre upp, om de är sugna att koma tillbaka och hjälpa oss.

Utöver den nuvarande truppen och gamla profiler kommer blickarna vändas dels mot spelarna i området – men Torstensson tror att man kommer att behöva värva spets utifrån.

– Vi tittar lokalt, men även regionalt och nationellt. Medelpad är ett litet område och det finns inte en sådan stor mängd här, så vi hoppas kunna bygga grundstommen lokalt med sedan fylla på med spets utifrån.

Efter sommaruppehållet kom tränaren Peter Andersson in i klubben. En dialog med honom om en eventuell fortsättning kommer man också att ha.

– Vi har ett datum då vi ska sätta oss ner och prata vidare, men det är mer mot slutet av säsongen, säger Mikael Torstensson och fortsätter:

– Det handlar om att övertyga många individer att de vill vara med på resan med oss.

Nyckelfiguren kring laget Per Persson är ett av namnen Torstensson nämner förutom tränare och spelare.

– Alla är viktiga i det här, säger han.