SDFF-ordförandens tydliga besked: "Blir ingen in nu"

Häromveckan drog lagkaptenen Ida Markström av korsbandet i sitt vänstra knä. I och med det var SDFF-tränaren Mikael Melin Bhy inne på att de skulle behöva ersätta henne, samtidigt som han sedan länge har velat få in en till anfallare.

– Jag vill gärna ha in både och. Men just nu känner jag mig mer nöjd om vi får in någon och är mest orolig för att ingen ska komma in, sa tränaren förra veckan.

Såväl Melin Bhy som ordföranden Mikael Torstensson var dock osäkra på huruvida resurserna och tiden fanns för det. Transferfönstret för proffsregistrerade spelare (spelare med en garanterad inkomstskattepliktig ersättning om minst 10 000 kronor per kalenderår) stänger nämligen vid midnatt.

Nu står det även klart att SDFF inte kommer att kontraktera någon spelare till under det här fönstret. Det konstaterar Torstensson under onsdagseftermiddagen.

– Vi har ingen på gång in, utan det kommer att bli i nästa fönster i så fall. Vi kommer att hålla ögonen och öronen öppna fram tills nästa fönster öppnar i sommar, men det blir ingen in i kväll, säger han.

Tränarens förhoppningar får således stå tillbaks, åtminstone för den här gången.

– Det är klart, som tränare vill man alltid ha ett så bra lag som möjligt. Men vi är överens om att vi inte tar hit en spelare bara för att ta in någon, säger Torstensson.

– Däremot fick han som han ville när det gäller Juulia (Grönlund). Där hade vi också en diskussion, men vi tyckte att hon var så pass viktig.

Är det för att ni inte har råd eller för att tiden är för knapp?

– Jag skulle nog säga så här: Vi vill hitta rätt.