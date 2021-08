SDFF överkört av topplaget – debutanten: "Finns alltid utrymme för förbättring"

Det blev odramatiskt värre då tabelltvåan IK Uppsala kom till NP3 Arena för hängmatch mot Sundsvalls DFF. Matchen skulle egentligen ha spelats i mitten av juni, men flyttades fram på grund av landslagskrock.

I stället spelades den under onsdagskvällen – och blev en ensidig historia.

Slutresultatet blev nämligen hela 0–5. Maria Poli gjorde två hörnmål, Ellen Toivio avlossade ett otagbart distansskott, Isabella Mattssons skott styrdes in via Sophie Brundins ben och Sofia From satte punkt med ett frisparksmål i slutskedet.

– Jag känner att vi är ett väldigt starkt, solitt, lag. Det jag tror vi hade problem med i den här matchen var vårt fokus. När det är frisparkar, när det är hörnor... Man kopplar bort hjärnan för en sekund och det blir mål. De är ett väldigt bra lag och jag tror att vi hade behövt vara mer fokuserade, säger SDFF:s Anna Gornell efter matchen.

För Gornell markerade matchen hennes debut för SDFF. Den amerikansk-lettiska mittfältaren plockades in under sommaren, men blev spelklar först till den här matchen.

– Det finns alltid utrymme för förbättring. Jag vill förbättra min svenska så att jag enklare kan kommunicera med mina lagkamrater. Men jag känner att jag börjar komma in i det och jag ser fram emot nästa match, säger hon om sin debut.

Chans till revansch får SDFF redan på lördag. Då kommer IFK Norrköping på besök i en viktig match i bottenstriden.

Att lördagens motstånd ligger närmare i tabellen – platsen ovanför SDFF – märktes i laguttagningen. Tränare Mikael Melin Bhy valde nämligen att rotera en aning och vila ben inför mötet med IFK Norrköping.

Efter matchen samlade han snabbt laget i en ring och riktade genast fokus mot Norrköping.

– Han sa att vi skulle lugna ner oss, återhämta oss, gå vidare till nästa match – och vinna den, avslutar Gornell.

► MATCHEN

Sundsvalls DFF–IK Uppsala 0–5 (0–3)

Målen: 0–1 (6) Maria Poli, 0–2 (35) Maria Poli, 0–3 (44) Ellen Toivio, 0–4 (49) Isabelle Mattsson, 0–5 (90) Sofia From.

Domare: Anastasia Oberlauf.

► Statistiken

Avslut: 4–6.

Avslut på mål: 3–6.

Hörnor: 3–12.

Gula kort: 1–0.