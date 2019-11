SDFF-profilen om tunga skadeåret och framtiden: "Ibland känns det meningslöst"

Paulina Byström förlängde kontraktet med SDFF inför säsongen 2019. Då hade hon bara en tanke i huvudet: Att hon skulle vara bättre på planen än någonsin.

Så blev det inte.

Tidigt på försäsongen slet hon av korsbandet under en träning och sedan dess har hon ägnat sig åt rehabträning.

Hon ställde tidigt in sig på att det inte skulle bli något fotbollsspelande under 2019 – något som har hjälpt henne under skadeperioden.

– Jag lade knappt något fokus på fotbollen alls, jag skulle ju ändå inte spela så det kvittade lite vad jag gjorde. Jag hade ont bara jag gick till jobbet liksom. Min prioritet har varit att ha en vardag där jag inte har ont hela tiden. Att kunna gå till jobbet och hem utan att ha ont har varit mitt mål i sex månader nu.

Rehaben har tagit tid för 20-åringen. Och för ett par veckor sedan kom dessutom ett bakslag. Efter en lång period där Byström känt att hon inte gjorde framsteg och att knät smärtade, gjordes en titthålsoperation. Då konstaterades det att hon hade en sorts "klump" som troligen var orsaken till hennes problem.

– Jag har haft en korsbandsskada tidigare och då spelade jag match igen efter sju och en halv månad, nu har det gått åtta månader och jag har inte rört en boll. Jag har inte ens kunnat göra en benböj med vikt, så det enda jag vill göra nu är just benböj, marklyft och allt sådant, säger hon.

Den sortens träning hoppas hon kunna komma i gång med i början av nästa år. Och när hon kan vara tillbaka i fotbollsträning igen är fortfarande oklart.

Hur tänker du kring framtiden?

– Det är svårt. Jag vill lägst spela i Elitettan, helst i Allsvenskan, för jag vet att det är så bra jag är. Men vem vill ha en spelare som inte har spelat fotboll på ett och ett halvt år? Det är ju ingen. Och det är ju svårt att provträna med ett lag när jag inte kan spela fotboll än. Jag kanske är i full träning i maj och det är så långt bort.

– Samtidigt har jag haft kontakt med SDFF och det kanske är bra att börja träna där när jag kan köra igång igen. Då kan jag känna efter om det ens är kul längre, för det vet jag ju inte. Just nu vill jag spela, men då vill jag ju spela högt. Det är en svinsvår situation och jag känner mig kluven.

SDFF hade en jobbig säsong, där den ena förlusten avlöste den andra och till sist stod det klart att division 1-spel väntar nästa säsong.

– Det har varit frustrerande att titta på, speciellt när man själv vet vad man hade velat göra. Ändå har man haft i bakhuvudet att det skulle bli tufft för laget den här säsongen. När jag skrev på visste jag att det skulle bli svintufft, men jag skrev på för att jag ville visa att jag är en bra spelare. Sedan blev jag ju skadad, men min tanke med att spela kvar var att få visa upp mig, säger hon.

När fokuset har legat på en smärtfri vardag, känner du ändå att suget tillbaka till fotbollen är lika stort?

– I somras längtade jag mer efter vardagen och hade egentligen inget sug att komma tillbaka. Då kände jag mest att jag orkar inte spela och sedan skada mig igen. Jag orkade inte gå runt och ha ont mer. Nu känner jag däremot att det är kul att spela och att jag var ju liksom bra, säger hon.