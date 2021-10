SDFF:s tydligaste rollspelare – har hoppat in nästan varje match: "Får man köpa"

► Vi livesänder lördagens match mellan Brommapojkarna och Sundsvalls DFF, med matchstart kl. 15.00.

Ett nytt kontrakt i Elitettan hägrar för Sundsvalls DFF. Med sex omgångar kvar att spela är SDFF tolv poäng före jagande Borgeby FK och kan ta ytterligare ett steg närmare säkrad serieplats när Brommapojkarna står för lördagens motstånd.

Med i truppen är Olivia Strand – och med statistisk sannolikhet kommer hon starta matchen på bänken för att sedan göra ett inhopp.

Så har den här säsongen nämligen i mångt och mycket sett ut för lagets 19-åriga yttermittfältare. Strand har nämligen spelat i 17 av SDFF:s 20 matcher i Elitettan, men bara en av de matcherna har varit från start.

– Det är kul att komma in, bidra och kämpa för laget. Men sedan föredrar man ju alltid att starta matcherna, säger Olivia Strand.

– Det är lite tråkigt att jag inte får chansen att starta, för våra matcher brukar gå ner i tempo allteftersom. Då hade det varit kul att få testa på och bidra från start. Man vill ju alltid ha speltid, för det är då man utvecklas. Att spela 45 eller 90 minuter är ju bättre än 15, som jag får ibland.

De totalt 16 inhopp som Strand har gjort i år är överlägset flest i laget. Delade tvåor på listan är Emelie Dahlin och Olivias tvillingsyster Linnéa Strand som har gjort sju inhopp var.

Sett till hela Elitettan är Strand även delad tvåa i inhoppsligan. Den enda som har gjort fler inhopp är Umeå IK:s Alexandra Sandström som har hoppat in i varenda match den här säsongen.

I fjol, i division 1, såg det inte riktigt likadant ut. Då startade Strand majoriteten av matcherna.

– Det har kommit in fler, bättre, spelare som har tagit platser. Det har blivit större konkurrens helt enkelt, säger Olivia Strand.

Har du och Mikael Melin Bhy (huvudtränare SDFF) snackat något om din situation?

– Vi har väl snackat en del. Han säger att det är mycket konkurrens just nu och att han väljer andra spelare just nu före mig. Det är väl konkurrensen som ligger till grund för det.

I den roll som Strand har fått blir det ofta mycket löpning utan boll. Antingen kommer hon in när SDFF ligger under och jagar mål eller så ligger laget under och hon får löpa defensivt.

– Micke har väl sagt till oss som hoppar in att vi ska kämpa och göra det man kan på de minuter man får. Kämpa för laget och antingen hålla ställningen som vi har eller försöka trycka framåt och göra mål. Jag tänker mest på att göra mitt bästa de minuter jag får.

När man hoppar in nästan varje match i stället för att starta, börjar man då fundera på vad man behöver göra annorlunda för att få spela mer?

– Det är klart. Man försöker utveckla de svagheter man har. Sedan kanske inte min spelstil passar just hur han vill spela eller så tycker han att andra spelare är bättre, och det får man ju köpa. Men det är klart man värderar speltiden, för det är den man vill åt.

Olivia Strand var en av flera spelare som tog studenten i somras. Numera jobbar Härnösandstjejen på ett försäkringsbolag i Sundsvall, i alla fall november ut.

Vad som händer sedan återstår att se. Även när det kommer till fotbollen och framtiden i SDFF.

– Jag har väl funderat lite olika, men jag har inte bestämt mig för något än. Vi får se hur det blir när säsongen är slut. Jag får tänka lite mer då. Just nu satsar jag bara på att spela klart säsongen, säger Olivia Strand.

► Matchen

Lördag 2 oktober (15.00): IF Brommapojkarna–Sundsvalls DFF (Grimsta IP).

► Läget i laget

Linnéa Strand missade förra matchen på grund av sjukdom och missar även matchen mot BP. Lee Winroth har åkt på en fotsmäll och saknas också. Annars är alla, förutom skador sedan tidigare, tillgängliga. Dessutom kommer Djurgårdens Hanna Stokki att ingå i truppen.

► Så spelar Sundsvalls DFF

Preliminär uppställning (4–3–3): Isabelle Nordlund – Juulia Grönlund, Amanda Hagelberg, Sophie Brundin, Alva Eriksson – Olivia Wänglund, Emelie Dahlin, Julia Melin Bhy – Maja Winsa, Ebere Orji, Hanna Stokki.

Bänken: Clara Ekstrand (mv), Felicia Thörngren, Anna Gornell, Olivia Strand och Ida Åkerlund.

► Notera att ...

... SDFF är fyra poäng ifrån ett säkrat kontrakt i Elitettan. Jagande Borgeby har dragit ut på underskriften genom att vinna två raka matcher.

... Djurgårdslånet Hanna Stokki avgjorde förra matchen mot BP. Det var den senaste och dessutom enda matchen hittills som SDFF haft DIF-spelare med i truppen. Men nu är Stokki med igen, återigen mot BP.

► Så följer du matchen

Matchen livesänds på ST.nu.

► Nästa match

Lördag 9 oktober (14.00): Sundsvalls DFF–Alingsås FC (NP3 Arena).