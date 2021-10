SE BILDERNA: Strandade får i Vålånger fick hjälp av räddningstjänsten

Under onsdagen blev ett tiotal får strandsatta i sin hage på grund av att en vägtrumma hade svämmat över. I vanliga fall brukar fåren tas in varje kväll – något som under onsdagen var svårt med tanke på att fåren var rädda för de stora vattenmängderna som samlats.

Ägaren Marianne bistod med plankor och räddningstjänsten, med Gustav Engstrand och Rickard Johansson från Höga Kusten-Ådalen, var på plats och hjälpte till att bygga en liten bro. Marianne höll i en hink med mat och lyckades på så vis locka över fåren. En efter en vågade de till sist traska över bron mot säkerhet efter många om och men.

Ägaren Marianne berättade att hon blev orolig när hon tidigare under onsdagen märkte att fåren inte kunde ta sig över vattnet, med tanke på att hon tidigare sett lodjur i hagen.

– Jag är lättad. Det finns lodjur här och om de inte hade tagit sig in är jag rädd att ett lodjur skulle ha ätit upp dem. Jag har tidigare förlorat tre stycken får på grund av lodjur, berättar Marianne.

Inga får skadades i samband med översvämningen och sagan fick ett lyckligt slut.

SE BILDERNA FRÅN RÄDDNINGSAKTIONEN: