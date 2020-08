Se Kovland live på söndag – ST:s satsning på lokalfotbollen fortsätter: "Vi sänder sju matcher i augusti"

Fotbollen är igång igen efter uppehållet – och detsamma gäller ST:s stora fotbollssatsning där vi under säsongen sänder matcher med de lokala lagen i division 1, 2 och 3.

Först ut i satsningen efter uppehållet är Kovlands match mot Notviken, söndag den 2 augusti klockan 12. Och redan nästkommande fredag livesänder vi från Skogsvallen då Östavall möter Svartvik.

Matcher kommer sedan att sändas fram till oktober, med Sundsvalls DFF, Kovlands IF, Stöde IF, Östavalls IF, Svartviks IF och Matfors IF.

– Vi sänder sju matcher i augusti, från alla tre divisioner. Vi ser fram emot att vara på plats och följa matcherna tillsammans alla våra läsare som gillar att hänga med i lokalfotbollen, säger Josefin Jonsson, nyhetschef på ST.

ST:s ägare har tillsammans med flera andra mediehus förvärvat rättigheterna till hela division 1 dam och herrarnas division 2 och division 3 under säsongerna 2020–2022.

– Det är jättekul för oss och det är många spännande möten som kommer att sändas på ST.nu under sensommaren och hösten. säger Josefin Jonsson.

Matcherna du kan se på ST.nu

Matchstart är inom parentes, sändningarna börjar ungefär fem minuter innan. Obs! Med reservation för eventuella ändringar.

Augusti

2: Kovlands IF–Notvikens IK DFF (12.00), division 1 Norrland.

7: Östavalls IF–Svartviks IF (19.00), division 3 mellersta Norrland.

13: IFK Östersund–Kovlands IF (19.00), division 1 Norrland.

14: Svartviks IF–IF Älgarna (19.00), division 3 mellersta Norrland.

15: Friska Viljor FC–Stöde IF (14.00), division 2 Norrland.

22: Sundsvalls DFF–Gefle IF FF (13.00), division 1 norra Svealand.

30: Rimbo IF–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

September

06: IFK Västerås FK–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

12: IFK Östersund–Stöde IF (16.00), division 2 Norrland.

12: Kovlands IF–Själevads IK (14.00), division 1 Norrland.

19: Matfors IF–Delsbo IF (14.00, division 3 mellersta Svealand.

26: Delsbo IF–Östavalls IF (14.00), division 3 mellersta Svealand.

Oktober

3: Västerås BK 30–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

4: Infjärdens SK–Kovlands IF (14.00), division 1 Norrland.

4: Östavalls IF–Iggesunds IK (14.00), division 3 mellersta Svealand.

17: Stöde IF–Gottne IF (14.00), division 2 Norrland.