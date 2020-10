Se Timråbackens propp som väcker reaktioner – liknas vid NHL-stjärnan: ”Onödig kraft”

Med dryga sex minuter kvar av första perioden delades tacklingen ut. Lukas Vejdemo flög hårt till isen efter proppen från Marcus Hardegård.

– Kronwalled!, utbrast tv-kommentatorn Björn Oldéen i C More och syftade på den berömda tacklingen som var NHL-proffset Niklas Kronwalls signatur.

– Ska det vara utvisning så hade Niklas Kronwall fått många fler tvåminutare i NHL, sa Harald Lückner, C Mores expert, som fortsatte liknelsen.

Men det blev rejält irriterat i Södertäljelägret och samtliga spelare på isen rök ihop efteråt.

Marcus Hardegård fick två minuters utvisning för charging efteråt.

Men diskussionerna fortsatte i delade meningar.

– Jag vet inte, jag såg på Wikegård vs. (tv-program) igår. Då var Niklas Kronwall med. Då sa han att man har ansvar som tacklingsmottagare också. Det tycker jag inte att han har. Jag bad om ursäkt, jag är inte ute efter att skada någon, säger Hardegård till C More efteråt.

I paus fick också domarteamet chansen att förklara utvisningen i tv.

– Han gör allt för att tackla på korrekt sätt. Men kraften är onödig, därför landar vi i charging och en tvåminutare, säger Daniel Eriksson i C More.