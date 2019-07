Segelfartyget Vega besökte Härnösand med besättning från hela världen – följ med ombord

Det tremastade segelfartyget Vega är på Norrlandsturné. Anledningen är Windseeker och Erasmusprojektet, ett europeiskt utbytesprogram för ungdomar, som just nu forskar om plastföroreningar i haven runt de europeiska länderna.

– Vi pratar mycket om ekologisk hållbarhet och om plastföroreningar. Det här är inte bara ett problem i Sydostasien, det finns väldigt mycket plast i våra vatten också, säger Maarten Erich, marinbiolog ombord.

Syftet med fartygets turné är att informera och öka medvetenheten om att plast finns i haven. Tillsammans med stiftelsen By the ocean we unite tar besättningen stickprov i havet för att fånga upp mikroplaster, studera dem och synliggöra problemet.

Självfallet gjordes det ett stickprov utanför kuststräckan mellan Sundsvall och Härnösand. Även där hittades det plast i vattnet.

– Vi hittade 14 stycken plastbitar, det blir 2 000 plastbitar på en yta av en kvadratkilometer. Det är bra att vi synliggör det här för varje bit plast i naturen är en för mycket, säger Marteen Erich.

Ungdomarna ombord är mellan åldrarna 15-25 och målet är att i samarbete med varandra också utveckla sig själva, dels i det engelska språket och i ekologisk hållbarhet men också ungdomarnas självförtroende. Det gäller nämligen att våga bemästra sina rädslor när du är ute på havet flera dagar i streck.

Resan startade i Stockholm den 15:e juli och fartyget stannade kvar i Härnösand en natt. Under söndagen styrdes skutan norrut och målet för dagen var Ulvön i Örnsköldsviks skärgård.

– Vi vill visa upp så mycket av Höga kusten som möjligt för det är verkligen något utöver det vanliga, säger Ib Bergström, kapten på Vega.

Fler bilder på Vega och besättningen:

Fakta: Skonaren Vega

► Byggdes i Viken 1909 och restaurerades mellan åren 1993 och 2008.

► Längd 30,5 meter, bredd 7,75 meter, höjd över vattnet 27 meter, djupgående 2,7 meter, tonage 148 registerton, segelyta 650 kvm. Rymmer 7 gästhytter och har 14-29 bäddar.

► Hon fraktade gods i Östersjön som rent segelfartyg fram till 1932 då den första hjälpmotorn installerades.

► Lerberget och Höganäs var hemorter fram till 1937 och hon var sedan hemmahörande i Skärhamn fram till 1966. Som Skärhamns sista träbyggda fartyg lämnade Vega Västkusten och hon köptes upp och skulle via Stockholm frakta förnödenheter till Kap Verdeöarna.

► Vega kom bara till Stockholm där hon blev liggande och förföll. Slutligen sjönk hon vid Söder Mälarstrand 1985. Hon bärgades senare och skänktes sedan till Riksmuseet.

Källa: skonarenvega.se