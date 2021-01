Segerdebutanter på lunchen – Ninja's Queen och Bellis Frontline vinnare till slut

I 23 starter fick Tomas Pettersson-tränade Bellis Frontline vänta på sin första seger. Även hon ledde från start till mål och kunde rycka undan något inne på upploppet och hålla undan för bra spurtande Whitsun Madonna.

Segervan är i alla fall Jan-Olov Persson-tränade Tekno Viking som tog sjätte segern i 19:e starten när han gjorde comeback efter ett tävlingsuppehåll sedan september i fjol.

Mats Djuse kastade sig tidigt över fältet men fick en galopp på väg ner utvändigt ledaren 1 300 kvar och fick böra om från kön. Då gick det bättre och trots dryga spår kunde han koppla grepp och även hålla pigg spurtande Bara Snygg ifrån sig sista biten. Segertiden blev 1.28,4/2 180 meter.

Mats Djuse återkom i V4-avslutningen med Fredrik Wallin-tränade storfavoriten Gassin Am som drog hårt i ledningen och vann säkert före stallkamraten My First Offspring. Segertiden blev 1.13,2a/1 640 meter. På V5 fortsatte det med ytterligare en favoritseger genom Nicklas Westerholm och Invidia som fick en fin resa i andra ytter och avgjorde inne på upploppet. Favoritparaden fortsatte med ytterligare två spetsvinnare.

Ulf Ohlsson vann med Öystein Tjomsland-tränade Tangen Svenn före stallkamraten Diesel Harry och därefter vann Daniel Wäjersten med nyförvärvet, sexårige Xantis de Roi som hade allt under kontroll på 1.17,0a/2 640 meter. Dagen avrundades sedan precis som den började, med en favoritspelad häst som tog sin första seger. Nu var det Svante Båth-tränade Nyras Ida som ledde från start till mål för Ulf Ohlsson och såg till att det blev favoritseger i samtliga V5-lopp och måttliga 37 kronor i utdelning.

Mats Persson