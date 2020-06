Sensommar ställs in – reservplanen sprack: "Känns otroligt tungt"

Årets Sensommar ställs in. In i det sista har arrangörerna på Höga kusten nöje försökt hitta en lösning – men nu kastar man in handduken.

"Det känns otroligt tungt att i dag behöva meddela att festivalen skjuts fram till nästa sommar", säger Dino Vulic och Oscar Westerlind i ett pressmeddelande.