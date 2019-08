Sensommarpartyt i Ljungaverk har startat – se bilderna från End of summer meet: ”Sommarens höjdpunkt”

End of summer meet är bilträffen i Ljungaverk som sätter punkt för sommaren. Nytt för i år är att det är spelningar båda kvällarna – vilket skulle kunna locka mer folk än vanligt enligt Sven-Ingvar Eriksson, ordförande i Karlsro flyers som arrangerar eventet.

Tidigare år har besökssiffran landat på mellan 1000 och 1100.

– Går det riktigt bra i år kan det bli 1500, säger han.

TV: Vi var med när Willy and the hitchhikers repade inför fredagens spelning – så lät det då

Sent på fredagskvällen gör återförenade Willy and the hitchhikers en unik spelning och på lördagen väntar den klassiska bilutställningen följt av musikunderhållning i form av Nightdrivers och Sundsvall Rockabilly Allstar.

– Det är bilträffen som är det väsentliga, det handlar om att få hit fina bilar och folk som kommer och kollar. Men en hel del kommer för partybiten, att få träffa vänner och äta och dricka gott, säger Sven-Ingvar "Svensken" Eriksson.

Fler bilder från kvällen: