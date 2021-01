Sent besked om förlängt spritstopp – stor besvikelse hos krögare i Stenstan: "Har det väldigt tufft"

Turerna kring restriktioner för utelivet har varit många i pandemins spår. Sedan julafton har alkoholförsäljning för restauranger och barer varit strypt vid 20-snåret.

Slutdatumet sattes till den 15 januari. ”Därefter ska förbud mot att servera alkohol efter kl. 22.00 åter gälla till utgången av februari 2021”, står det på regeringens hemsida.

ST var under onsdagseftermiddagen i kontakt med flera krögare som ändå inte visste vad som väntade. Urban Edlund, alkoholhandläggare på Sundsvalls kommun, konstaterar:

– Det tidigare beskedet kom med väldigt kort varsel.

Vem kontrollerar att det hålls avstånd och inte överserveras på hemmafester?

På onsdagskvällen, med två dygn kvar på det tidiga spritstoppet, rapporterade Aftonbladet att socialminister Lena Hallengren (S) inte kunde ge besked ännu – på torsdagsmorgonen meddelades att en förlängning gäller åtminstone fram till och med nästa söndag.

– Sedan får vi helt enkelt återkomma, säger Lena Hallengren till SVT och pekar i intervjun på fortsatt stor smittspridning i samhället och fortsatt högt tryck på sjukvården.

ST har sökt Lena Hallengren. I en skriftligt kommentar säger hon:

"När vi har en koppling till det aktuella smittläget så är det svårt att fatta beslut tidigare, då tar vi helt enkelt inte hänsyn till smittläget. Nu förlängs det i tio dagar för att också synkronisera med ett flertal andra beslut som löper ut den 24 januari. Vi behöver göra en samlad bedömning".

Att beskedet kommer så sent ställer till det för restauranger som planerat sin verksamhet utifrån att förbudet var tänkt att löpa ut under fredagen.

– Att komma med det här en dag innan skärpningen löper ut är direkt respektlöst mot företags personalplanering, anställdas privatliv och ekonomi. Vi har krav på oss att göra scheman med god framförhållning. Hur ska vi kunna efterleva det? Jag är jättefrustrerad, säger Ulrica Widmark Norberg, platsansvarig på Bishops Arms.

Amir Pourmostaghimi, ägare till Gambrinushallen, tar emot beskedet med bestörtning – inte förvåning.

– Vi, precis som så många andra krogar, har det väldigt tufft. Men vi ställer inte in utan har ställt om och kämpar på tisdag till lördag. Men ingen kan hålla på hur länge som helst under de här förutsättningarna. Jag misstänkte att regeringen skulle komma med något i sista stund även den här gången. Om restauranger i stället skulle bli nedstängda kan staten gå in och ta våra kostnader. Men tyvärr bryr de sig inte om krogar går i konkurs, säger han.

Coronakrisen har haft förödande konsekvenser för krogtäta Sundsvall. När försäljningen av alkohol förbjöds efter 20.00 försvann många gäster.

– Varje dag som går är en dag närmare sommaren. Vi har många månader kvar att kriga för att överleva, säger Jonas Hamlund.

Han är delägare i Bloco och Ping Pong, vilka inte har varit berättigade till statliga permitterings- eller omställningsstöd. Sistnämnda restaurangen håller tillfälligt stängt på grund av de rådande restriktionerna – Bloco har för närvarande endast öppet fredagar och lördagar.

Take-away räcker inte för att kompensera intäktsbortfallet.

– Alla pengar är jätteviktiga i det här läget, säger Jonas Hamlund.

Enligt honom har hela branschen i princip näringsförbud – trots omständigheterna försöker Jonas Hamlund se positivt på framtiden:

– Någonstans går vi mot ljusare tider. Det bara det att det är fruktansvärt långt kvar.

Som bakgrund till beslutet om det förlängda alkoholförbudet skriver regeringen att det "kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning" att vistas på krogar, barer och restauranger.

Jonas Hamlunds bild är att gästerna tar stort ansvar.

– Folk kommer inte hit om de är förkylda och vi har med hull och hår anpassat oss till alla restriktioner. Vem kontrollerar att det hålls avstånd och inte överserveras på hemmafester? Vi vet att vi har en väldigt kontrollerad miljö, säger han.

Vikten av en återgång till 22-stoppet framhålls av alla krögare i ST:s rundringning.

– Vi är inne i en lugn period men upplever att det kan bli väldigt koncentrerat när allt sker mellan 18.30-19.30, även om det inte är många matgäster. 20-regeln gör att det kan bli stressigt både för gäster och personal, säger Ulrica Widmark Norberg.

Peter Eliasson, delägare till E Street och Daltons, anser att förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20 är missriktat.

– Att stänga oss klockan åtta gör bara att vi tappar vår sista sittning, det handlar om en absolut kontrollerad servering där vi gör precis allt vi kan för att motverka smittspridning. Jag ser inte att det råder förhöjd risk för smittspridning specifikt mellan 20 till 22 på kvällarna. Även tidigare när vi fick servera fram till 22 var det sittande gäster i en coronasäkrad miljö. Sedan uppmanas allmänheten att stanna hemma och det lyssnar man på, säger han.