Septembers cirkussatsning kulminerar: "Föreställningen ska ge publiken framtidstro"

Projektet Cirkuslyftet, som vill göra Sundsvall till ett nav för nycirkuskonsten, hade stora planer inför sommaren.

Förutom att man trodde att Cirkus Elviras Sommarskoj på Norra berget skulle kunna pågå som vanligt ville man till exempel också plussa på med en Familjefest av gästspel i tältet.

Men coronarestriktionerna hängde kvar som en blöt filt och inget blev som det var tänkt.

– En publik på åtta personer i ett tält med 250 platser är för tunt, säger Thomas Jerbo i Cirkus Elvira.

Reservplanen blev att flytta Familjefest och Sommarskoj-avslutningen "Circus on the Top" till september. Kommande helg gästar tre familjeföreställningar, och helgen efter vänder sig Cirkus Elvira med professionella gäster och Sundsvalls Stadscirkus till en lite äldre publik i fem föreställningar av "Circus om the Top".

Just nu repeterar bland annat internationella gästerna Ronja Breuk och Yonhatan Haros i cirkusverkstaden i Skönsberg.

– Vi har gjort "Circus om the Top" i 5-6 år som avslutning på Sommarskoj. Den är tänkt för dem som inte går på de färgglada föreställningarna, de från 12 år, säger Ann Jerbo i Cirkus Elvira.

Musik finns i konceptet, och i år är den gjord av Yohio, stans egen världsstjärna.

– Vi hörde en sprakande låt som hette "The show has just begun" och det visade sig vara Yohios. Han har dessutom varit här i cirkusverkstan och spelat in video, säger Ann Jerbo.

Videon finns med i föreställningen, och även temat hänger ihop med låttiteln. Det är just när pandemi, klimatförändring och annat får det att kännas mörkt som vi måste köra showen.

– Vi använder inga ord utan säger det vi vill med rörelse, musik och cirkus. Det är riktigt dipläge i världen, så nu måste vi hitta styrkan att komma vidare och hitta kärleken till livet och det vi håller på med, säger Ann Jerbo.

Här blir det hela 11 personer som uttrycker sig i magi, lindans, påle, tyg, ringar och akrobatik. Cirkusnumren hålls ihop av ett tänk, en filosofi.

– Vi vill att publiken ska se, känna och få en framtidstro. Det finns poesi i varje nummer, säger Ann Jerbo.

Septembercirkus

10/9 Marmelad (Sveateatern)

11/9 Tidsfördriv (Sundsvalls Teater)

12/9 Victors Varité och Virrvarr (Sundsvalls Teater)

17-19/9 Circus on the Top (Sundsvalls Teater, fem föreställningar)

23/9 Sirqus Alfon

