Seriestart i damtvåan – så är läget i Medelpadslagen: "Vår målsättning att slåss om seriesegern"

Frågor:

1. Vad går ni in med för förväntningar i serien?

2. Hur har försäsongen varit för er?

IFK Timrå, huvudtränare Joakim Edström:

1. Jag är säker på att vi kommer att göra en bra säsong. Vi har en bred och bra trupp vilket gör att konkurrensen är tuff på varje position och vi kommer att visa att vi är ett svårslaget lag.

2. Vi kommer från en lång försäsong där väldigt mycket har varit ovisst. Trots det så har tjejerna haft hög närvaro och motivationen har varit bra hela tiden. Inför den här säsongen har föreningen valt att flytta upp hela vårt F17-lag, vilket har gjort att vi har mycket folk på träningar och att vi har möjlighet att delta i både division 2 och division 3. Nu ska det bli roligt att äntligen komma i gång med matcherna efter allt slit.

In:

Matilda Forslund (Alnö IF), Sara Wexén (Kovlands IF), Maxine Söderlind, Malva Lundin, Ebba Sjölander, Maja Jokioja, Wilma Jonsson, Maja Andersson, Nanna Westberg, Nova Reis, Elsa Israelsson, Elisa Nordström, Ida Matiasson, Thea Andersson, Elsa Vähäsalo, Vendela Rehn, Paula Gonzalez Gómez, Tilda Jokioja och Tea Forslund (samtliga från F17-laget).

Ut:

Stina Forslund (Söråker), Evelina Håkansson (IF VP Uppsala), Alexandra Karjel (Danmarks IF), Alicia Larsson (Stöde IF), Carine Rugumaho (Sundsvalls DFF akademi), Henna Lundberg (slutat).

Stöde IF, huvudtränare Linus Sjölander:

1. Vi har en målsättning om att försöka tävla och vinna varje match vi ställer upp i, utvecklas som lag och individer. Vart detta slutar i tabellen återstår att se.

2. Försäsongen har varit lång men väldigt bra från tjejernas sida. Man har tagit stora kliv under våren och lagt ner det jobb som behövs för att kunna nå våra mål.

In:

Alicia Larsson (IFK Timrå), Marielle Bergman (Kovlands IF), Ebba Dübbel, Ella Johansson och Agnes Söderberg (samtliga från Fränsta IK).

Ut:

Urte Meskauskaite, Gerda Meskauskaite, Sara Jonsson, Linna Lindström, Saga Pålsson, Malin Sandström, Ida Sperring Svanberg.

Heffnersklubbans BK, tränare Jonas Prytz:

1. Vår målsättning är att vara med och slåss om seriesegern.

2. Försäsongen har varit lång. Avsaknaden av träningsmatcher har varit jobbig, men lika för alla som tur är. Kul att äntligen få köra i gång igen.

In:

Amanda Sevefjord, Amanda Hamrin, Emelie Birgersson, Maja Scharin, Ida Cöster, Pernilla Wennman (samtliga från Kovlands IF), Nike Hansson (tillbaka efter korsbandsskada), Fanny Engström (på väg tillbaka efter korsbandsskada). (Emelie Åkersten, också ny från Kovland, är gravid och kommer ej till spel i år).

Ut:

Sandra Nilsson (studier i Uppsala), Isabelle Saarinen (gravid), Cecilia Hjelm (fått barn), Felicia Andersson, Emelia Åström.

PREMIÄRERNA:

4 juni, 19.30: Team Hudik–Heffnersklubbans BK (Glysis Sparbanken Arena).

5 juni, 13.00: IFK Timrå–Stöde IF (Timrå IP konstgräs).