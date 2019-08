SHL-meriterade Lundin redo för ny utmaning – vill bidra med stabilitet i Timrå IK: "Kommer vara bra i båda zonerna"

Albin Lundin tillhörde i början av förra säsongen Almtuna, men efter enbart fyra matcher blev han utlånad till Djurgården innan han avslutade säsongen i Skellefteå. Efter en säsong när han avverkade tre klubbar är han nu på plats i Timrå IK. Efter en sommar med barmarksträning har nu Timrå gått på is och Lundin har en positiv känsla efter inledande ispassen med sitt nya lag.

– Det känns bra, vi har kört två ispass hittills, men det är kul. Man längtar alltid att gå på is, säger han.

23-åringen är en Stockholmskille och hamnade tidigt i Djurgårdens organisation. Där fick han också chansen att slå sig in i klubben A-lag, men lyckades inte riktigt etablera sig. 2015/16 blev det elva matcher och 2016/17 noterades han för 19 SHL-framträdanden. Under förra säsongen ökade SHL-rutinen med 43 matcher för Lundin, trots att han tillhörde Almtuna.

Lundin, som ursprungligen kommer från Sollentuna, har meriter från landslagsspel med ungdomslandslagen. Under förra säsongen stod för sammanlagt tre mål och sex assist i Djurgården och Skellefteå. Ett av målen kom mot just Timrå i hans nya hemmaborg NHK Arena när Timrå förlorade mot Skellefteå med 6-4. Nu när han istället kommer stå på andra sidan isen i Timrå IK är tanken att han ska komma in i laget och bidra med ett stabilt spel över hela planen.

– Jag är en tvåvägscenter och jag kommer vara bra i båda zonerna, både defensivt och offensivt, säger han.

Sommaren har han spenderat hemma hos föräldrarna i Sollentuna. Han har under tiden även hunnit med en utlandssemester med flickvännen. Men trots semestrande på varmare breddgrader är ledigheten ingenting som stört uppladdningen inför säsongen för Lundin.

– Jag har tränat och hållit mig igång även under semestern, säger han.

Med sin tredje stad på bara två år är Lundin van att flytta. Hittills har intrycken från sina nya hemtrakter varit positiva.

– Jag tycker det är jättebra, staden är fin och jag trivs kanon än så länge.