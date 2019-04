Backen går direkt in i laget och Timråforwarden ska testas – så är läget inför ödesmatchen

Läget i laget

Patrick Blomberg (hjärnskakning) tränar på is, men har fortfarande yrsel och kommer sannolikt inte till spel mer den här säsongen. Johannes Salmonsson (hjärnskakning) tränade för fullt på fredagen och kommer att testas igen på värmningen på lördagen innan beslut om spel tas. "Det var ett steg i rätt riktning. Jag har kört på för fullt och tror att chanserna är ganska stora till spel", säger Salmonsson efter fredagspasset. Janne Jalasvaara är åter tillgänglig efter sin avstängning och kommer finnas med i matchtruppen, det innebär att någon annan back kommer att petas bort.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Det är naturligtvis skönt att ha 3–2 i matcher, men det vi ska vara medvetna om är att det krävs samma jobb som senast. Vi ska ha den farten och den intensiteten för den var högre nu än den varit tidigare. Vi ska dit igen och våga spela på det sättet och då kan vi nog störa dem på bortaplan också. Vi har varit lite mindre på bortaplan och inte lika kaxiga. De har fått dominera lite mer i spelet och det vill jag att vi ska rätta till och jag vill se att vi spelar samma spel där som vi gör här hemma. Sedan är det lätt att prata om det och svårare att genomföra, men vi ska åka ned och förändra några saker.

Notera att ...

... Timrå IK har hyrt ett eget flygplan igen för transporten ned till Oskarshamn och hem igen. Laget flyger ned efter lunch på lördagen och hem igen direkt efter matchens slut.

... Om Timrå IK vinner på lördagen så är kvalet avgjort och laget spelar i SHL även nästa säsong. Om Oskarshamn vinner så blir det en sjunde och avgörande match i NHK Arena på måndag kväll.

... Filip Hållander (5+8) och Anton Wedin (1+7) är direktskvalets poängstarkaste spelare.

... Oskarshamn har vunnit båda sina tidigare hemmamatcher mot Timrå IK, först med 3–2 och sedan med 5–2.

Så följer du matchen

Via vår liverapport i textform, via tv på C More Hockey och TV12 eller Radiosporten.