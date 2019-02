Backtalangen får ny chans i Timrå IK – så är läget inför Röglematchen: "Gjorde det jättebra"

Läget i laget

Albin Carlson (axel), Marcus Hardegård (överkropp) och Anton Wedin (fot) är på is och deltar i övningar, men är inte redo för spel. Filip Westerlund (axel) opereras under torsdagen. Patrick Blomberg (hjärnskakning) är på is på egen hand, men han är en bit från spel ännu. Jacob Olofsson (underkropp) rehabiliteringstränar och kommer inte spela den här veckan, men Timrå hoppas på en återkomst under grundserien. Niklas Svedberg (underkropp) tränade på egen hand utanför isen under onsdagen, men det ska bara vara en försiktighetsåtgärd. Junioren Gustav Nielsen finns med i matchtruppen på nytt. "Jag tycker att han gjorde det jättebra när han var med sist, så han ska med", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Det är klart att vi vill få stopp på förlusterna, alla pratar ju om det. Men vi kan bara fokusera på prestationen i nästa match hela tiden. Energin är ändå bra och när vi tittar och går igenom den senaste matchen så gör vi många bra saker, men effektiviteten var inte där. Rögle är det lag som tillsammans med Djurgården har högst intensitet i sitt spel, de åker mycket skridskor och sätter hög press. För oss gäller det att lösa försvarsspelet enkelt bakifrån och inte spela fast oss.

Notera att ...

... Efter förlusten mot Linköping stod det klart att Timrå kommer tvingas spela kvalspel för att försöka ordna ett nytt SHL-kontrakt. Sju omgångar återstår i SHL innan dess.

... Timrå har elva förluster i rad i SHL och det har inte hänt för klubben sedan 1978 (då blev det också elva förluster i rad), enligt statistikoraklet på twitter "domarna.se"

... Timrå flyger ned till Skåne 06.30 på torsdagsmorgonen och flyger sedan hem från Kastrup på fredagsförmiddagen.

... Rögle förlorade sin senaste match, 0–1 efter förlängning mot Luleå, och tabellsjuan jagar en topp sex-plats.

Så följer du matchen

Via vår liverapport på hemsidan eller på tv via C More Live 3 eller via Radiosporten.