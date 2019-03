Beskedet efter skadorna – ännu en Timråforward missar mötet med Malmö

Läget i laget

*Albin Carlson* (axel), *Patrick Blomberg* (hjärnskakning), *Johan Persson* (underkropp), *Jacob Olofsson* (underkropp), *Marcus Hardegård* (överkropp) och *Niklas Svedberg* saknas fortfarande. *Filip Westerlund* (axel) har opererats och sedan tidigare står det klart att säsongen är över.

Dessutom saknas *Emil Berglund* (axel) som skadade sig senast mot Skellefteå. *Morten Madsen* klev även han av isen efter att ha fått en smäll mot sargkanten och är ett osäkert kort inför mötet med Malmö. Han har fått en mindre mjukdelsskada och besked kring honom tas under matchdagen.

– Vi kan inte förivra oss nu och spela folk som är halvskadade nu, utan alla ska vara fräscha till det börjar. Sedan får vi spela på det vi har, kommenterar Johan Thelin skadeläget.

*Sebastian Collberg* saknades senast av personliga skäl, men kommer att spela mot Malmö.

Tränarsnack

Johan Thelin, assisterande tränare: "Vi vet att Malmö är tunga och spelar fysiskt. Vi måste använda oss av farten och ligga rätt i positionerna utan puck, det är det vi ska förändra. Vi skapade bra med lägen även mot Skellefteå. I den första perioden hade vi fem skott på mål, varav fyra är klara målchanser. Sedan blir det som det blir i den andra och då blir det avslaget. Men vi har ett bra spel med puck och helt okej utan puck. Det finns vissa detaljer vi behöver förändra och det är det vi jobbar med. Men vi behöver sätta i gång spelet snabbt i morgon, i och med att de kommer med hela sin tyngd och full fart och de sätter hög press, då gäller det att vi har ett bra passningsspel och ett högt tempo där."

Notera att ...

... Tre matcher återstår av grundserien innan Timrå IK ska ge sig in i kvalspelet.

... Malmö Redhawks bara har en poäng upp till sjätteplacerade Skellefteå – och bara två poäng upp till tabellfemman Djurgården.

... Senast lagen möttes vann Malmö med 6-2. Timrås mål gjordes då av Ludvig Rensfeldt och Henrik Törnqvist.

Så följer du matchen

Följ vår textrapport på sajten, se den på plats i NHK Arena eller på tv via C More eller lyssna på Radiosporten.