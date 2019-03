Beskedet från Timrå IK:s läkarteam – då beräknas de skadade spelarna vara tillbaka: "Han är från dag till dag"

Läget i laget

Patrick Blomberg (hjärnskakning), Emil Berglund (överkropp), Morten Madsen (mjukdelsskada) Jacob Olofsson (knä), Oskar Drugge (sjuk) och Marcus Hardegård (överkropp) saknas.

Johan Persson tränade för fullt och väntas vara tillgänglig för spel. Sebastian Kaijser och Christoffer Jansson har återvänt från utlåningen till Borlänge efter att division 1-klubbens säsong tagit slut efter att laget förlorat play off till allsvenskan. Både Jansson och Kaijser väntas spela mot HV71.

Albin Carlson gör sin första match i SHL efter axelskadan som han fick under försäsongen i höstas. Carlson spelade två J20-matcher den gångna helgen och stod också för ett assist.

Niklas Svedberg tränade under måndagen och väntas vara med i matchtruppen

Enligt lagläkaren Johnny Karlsson flera spelare på väg tillbaka:

– Patrick Blomberg tränar på is på egen hand, och är långsamt på väg tillbaka. Vi räknar med att han är med i kvalet. Madsen är från dag till dag, Berglund har jag inte träffat i dag, men han spelar inte innan kvalet.

Jacob Olofsson tränade med ett knäskydd under måndagsträningen, och enligt Karlsson är även han på väg tillbaka.

– Jag vet inte hur det var på träningen, men enligt plan så lär han vara med i kvalet. Det gäller även Marcus Hardegård, säger Johnny Karlsson.

Tränarsnack

Johan Thelin, assisterande tränare, Timrå IK:

– Det blir kul att möta HV71, det är ett skickligt lag och många av de andra lagen vi mött nu slåss om placeringar så vi får möta lag som är taggade. Vi fokuserar framför allt på spelet utan puck i de här matcherna, hur vi ligger i banan, positionsspelet i hemgångarna och i ytterzonerna och att vi är väldigt tajta i det försvarsspelet. Det är det spelet som vi redan börjat på som vi fortsätter med, men vi ska bli ännu tajtare i mitten för vi har varit lite för spretiga och heta.

Notera att...

... Timrå IK har ingenting att spela för tabellmässigt, medan HV71 fortfarande krigar om en topp 6-plats i tabellen, som skulle innebära att laget direktkvalificerar sig till kvartsfinal och slipper spela åttondelsfinal.

... Henrik Törnqvist är Timrås främste poänggörare med sina 31 poäng. I HV71 är det Markus Ljungh som varit hetast med sina 35 poäng.

... Timrå har vunnit en av tre matcher mot HV71 den här säsongen. Senast blev det förlust för TIK med 7–1 i Kinnarps Arena.

Så följer du matchen

Via vår liverapportering på sajten, via Cmore Fotboll (!) eller via Radiosporten.