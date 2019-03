Brattström överkörd i slutsekunderna av första – utgår med förmodad hjärnskakning: "Ingen tillfällighet"

Med 18 sekunder kvar av den första perioden blev Brattström överkörd av Skellefteås Tim Söderlund. Söderlund utvisades två minuter för goaltender interference, och efter pausvilan meddelade Timråtränaren Fredrik Andersson att Brattström inte kommer tillbaka i matchen, och att man misstänker hjärnskakning.

Det är inte första gången Tim Söderlund kör över en Timråmålvakt. I december körde nämnde Söderlund (då i Frölunda) över Svedberg, som fick Söderlunds knä i huvudet. Händelsen renderade då i matchstraff för 21-årige Söderlund, som sedan också blev avstängd under tre matcher.

Och Fredrik Andersson var uppriktigt irriterad efter den inträffade händelsen under torsdagen, men inte särskilt förvånad.

– Han driver ju rakt in, det är inte första gången. Förra gången var det också en målvakt som fick skador och då blev han väl avstängd, så det är ingen tillfällighet att det är den killen som gör det. Det här måste vi komma ifrån i svensk hockey, sa han till C More inför den andra perioden.

Utöver Brattström, utgick också Morten Madsen i den första perioden efter en tackling som tagit illa, och inte heller han meddelades spela mer.

Med Victor Brattström borta ställdes istället Linus Marcko i Timrå-målet, och under den andra perioden kunde Skellefteå göra två snabba mål i inledningen av andra perioden.

Matchen pågår och du följer den via vår liverapport här.