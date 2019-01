Centern kan vara tillbaka mot Skellefteå – och därför skippade Timrå isträningen: "Viktigast att vi får ut maximalt"

Läget i laget

Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot) och Sebastian Collberg (underkropp) saknas sedan tidigare. David Printz är fortfarande sjuk och missar matchen. Däremot var Jacob Olofsson på is under fredagen och han väntas vara tillgänglig för en återkomst, det blir i så fall talangens första match i SHL efter JVM-äventyret. Timrå IK har därmed 13 forwards tillgängliga och det troliga är att samtliga är med i matchtruppen, men det innebär i så fall att bara sju backar tas ut och en hamnar på läktaren. Beslut om målvaktsposten tas på matchdagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Vi måste gå vidare efter den senaste matchen, det var saker som var bra i den matchen också. Det var en jämn tillställning, men effektiviteten fanns inte där och vi behöver vara hetare framför båda målen", säger Timråtränaren och fortsätter:

"Skellefteå har förstås lite högre krav på sig än att ligga där de ligger. Vi har mött dem flera gånger nu och vet att det kanske är det lag som spelar med högst fart i hela ligan. För oss handlar det om att vara intensiva och spela med start och stopp. De har ju spelare som Oscar Möller och Joakim Lindström med höga skills, som kan avgöra matcher. Vi ska försöka komma upp ett snäpp igen, jag tyckte att vi var lite energilösa mot Växjö."

Notera att ...

... Timrå stannade i Växjö natten mot fredagen och flög hem tidigt på fredagsmorgonen. Väl hemma så blev det ingen vanlig isträning utan de flesta spelarna tränade rörlighet och styrka med fokus på återhämtning. "Vi valde att spara lite energi i dag efter matchen och resan. Det viktigaste är att vi får ut maximalt i morgon igen", säger Fredrik Andersson.

... Timrå hade sålt 3800 biljetter redan under fredagseftermiddagen, Skellefteå AIK:s supportklubb väntas bland annat komma ned med ett stort gäng.

... Skellefteå förlorade mot Djurgården med 1–3 senast och Timrå förlorade med uddamålet mot Växjö, 2–3.

... Timrå ligger sist i serien med 32 poäng och Skellefteå ligger på plats 11 med 43 poäng.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena, via C More Live 3, radiosporten eller vår liverapport i textform på hemsidan.