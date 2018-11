Efter ännu en genomklappning i andra perioden – Rensfeldt kritisk: "Kan inte ge bort tre mål"

Timrå klappade återigen ihop under en andraperiod. Skellefteå gjorde tre mål inom sex minuter och stängde i princip matchen på en minut under andraperioden. Ett mönster som har gått att se i flertalet matcher under den här säsongen.

– Jag har ingen riktig förklaring så jag kan inte svara på varför men det har varit så för många gånger nu för att det ska vara en slump. Så det är något vi verkligen måste fokusera på att göra den defensiva biten bra efter att vi släppt in mål och inte bara försöka ta tillbaka målet på en gång, säger han.

Det känns som att det är för enkelt att spela försvarsspel mot oss

Han menar att laget inte är tillräckligt aggressiva och inte lyckas sortera in motståndarna på rätt sätt. Laget måste bli aggressivare och enligt honom ger man motståndarna för mycket tid i Timrås försvarszon.

– Det känns som att det är för lätt att spela försvarsspel mot oss, säger Rensfeldt.

– Vi får ett mål emot oss och det är precis som tidigare. Sen så känns det som att de får två till på köpet och då känns det som att det är 4-1 istället för 2-1 så det är något som inte får hända. Man kan inte ge bort tre mål i den här serien. Då blir det tufft .

Direkt efter matchen stängde laget in sig i omklädningsrummet och hade ett snack med sportchefen Kent Norberg. Men några hårda toner eller liknande var det inte enligt Rensfeldt.

– Det var ett bra snack tycker jag. Det gäller att ta oss samman och komma ihop som grupp. Det är försvarsspelet och att det är för dåligt och att vi släpper in mål direkt efter vi släpper in det första. Vi måste alla ta ansvar för det här, säger han.

Rensfeldt gjorde sitt tredje mål för säsongen när han skickade in 1-0 pucken bakom Gustaf Lindvall i Skellefteåmålet. Men det var ingenting målskytten var särskilt glad för efter matchen.

– Det är klart att det känns bra. Jag vill vara med och producera och jag känner att jag inte producerat så mycket som jag vill. Idag betyder målet ingenting och då är det skitsamma, men självklart vill jag fortsätta göra mål, säger han.

Jag har ett stort ansvar för att få igång gruppen

Han är en av Timrås kaptener denna säsong och Rensfeldt känner själv att rollen han har är ansvarsfull och viktig. Speciellt nu när laget gått så tungt den senaste tiden.

– Jag har ett stort ansvar att få igång gruppen. Det är klart att det är tufft mentalt att förlora, det tycker ju alla. Det gäller att ta ett extra ansvar och säga rätt grejer och jobba hårt så kommer vi att vända det här tillsammans.