Efter chocken – Timråtalangens framtid är osäker: "Pittsburgh har mycket att säga till om"

18-åringen har haft ett par tunga dygn bakom sig.

Avslutningen på säsongen blev värsta tänkbara, förlusten mot Oskarshamn i den sjunde och avgörande matchen gjorde ont.

Efter slutsignalen var Timråprodukten som spelat det stora klubbhjärtat förkrossad.

– Man var i en ganska stor chock. Man förstod inte riktigt vad som hade hänt. Jag var ledsen och grinade och jag hade inte förstått vad som hänt förrän dagen efter.

Han fortsätter:

– Och med den stämningen och allt folk också som var på plats och så blev det sådär. Det var tufft. Det är tufft.

Spelarnas sista möte dagen efter degraderingen var också dystert.

– Det var nog värre än dagen innan när vi förlorade. Jag vet inte om jag varit med om en sådan stämning förut. Det var mycket tårar och många känslor och det var sista gången man ser alla grabbarna i omklädningsrummet, säger Hållander.

Vad gick fel?

– Det var många faktorer som kan ha spelat in. Det var tajt, bäst av sju och det gick till sista matchen. Christoffer Rifalk (IKO-målvakten) gör en bra sista match och vi får inte in den puck vi behöver för att skapa energi för att spela som vi gjort tidigare på hemmaplan. Luften gick ur oss lite mer och mer och när de fick in tvåan så blev väldigt tungt.

Nu ska Filip Hållander koppla bort hockeyn några dagar för att samla intrycken.

Sedan ska han fundera över framtiden som är oviss.

18-åringen skrev ett treårskonrakt med Pittsburgh Penguins förra sommaren och blev direkt utlånad till Timrå IK.

I SHL fick Hållander sitt genombrott i höstas när han började producera direkt. Till slut blev det sju mål och 14 assist på 45 matcher. Dessutom var Hållander Timrå IK:s näst bäste poänggörare i kvalet med åtta poäng (5+3).

– Jag tycker att det var en jättebra start, både poängmässigt och spelmässigt. Sedan blev det en dipp i mitten innan jag kom tillbaka ganska starkt i slutet. I kvalseren gick det jättebra. Det har totalt sett var lite upp och ned då och speciellt poängmässigt har jag inte varit genomgående stabil, men spelet har känts bra hela säsongen. Jag har mognat mer och mer och vågat spela mitt spel.

Beslutet om framtiden är inte bara hans, med tanke på att det finns ett gällande avtal med NHL-klubben.

– Pittsburgh har mycket att säga till om och vi har inte pratat än. Jag vet inte var de vill se mig och jag får ta det därifrån. Spelar jag inte kvar i Timrå nu så kommer jag tillbaka senare i min karriär. Det är laget i mitt hjärta och det här var inte sista gången jag spelar här, säger Hållander.

Med tanke på talangens utvecklingskurva och leverans i SHL vore ett kliv nedåt till Hockeyallsvenskan både överraskande och osannolikt.

– Det är ett tidigt skede nu, men jag tycker att jag gjort en jättebra SHL-säsong. Det känns som ett steg ned och ett steg åt fel håll att gå ned i Hockeyallsvenskan igen. Just nu är det bara så mycket känslor och att ta ett beslut nu hade varit det dummaste man kunnat göra. Jag får ta tag i det om någon vecka, säger Filip Hållander.