Efter nya undersökningen – Timråforwarden riskerar bli borta längre: "Går inte att säga hur snabbt det kommer gå"

Sebastian Collberg skadade sig under matchen mot Mora för snart två veckor sedan. Efter det har han inte spelat några matcher och har knappt varit på is och deltagit i träningar. Under måndagen genomgick han en magnetkameraundersökning för att säkerställa vilken typ av skada han har.

Men efter magnetkameraundersökningen stod det klart att det var precis som Timrås medicinska team hade befarat.

– Det kom inte som någon överraskning egentligen. Han har en liten skada på nedre delen av ledbandet och på muskelfästet i knät. En liten skada innebär att han är stabil i knät fortfarande, säger Timrås lagläkare Johnny Karlsson.

Förhoppningen är att Collberg ska kunna återvända och träna på is i slutet av den här veckan. Sedan handlar mycket om hur ont det gör för honom att träna. Innan dess är det svårt att sätta någon tidsram enligt Karlsson.

– Det går inte att säga hur snabbt det kommer gå för honom att komma tillbaka i spel. Han kan börja spela igen när han tränar och känner att han inte har ont. Men det kan ta några veckor, säger han.

Collberg testade under förra veckan att träna på is. Något som inte föll väl ut. Träningen nu består av rehabiliteringsövningar och fysioterapi för att få bort svullnaden kring knät.

– Han har väl en tre, fyra, dagar innan han kan träna igen, säger tränaren Fredrik Andersson.