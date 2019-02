Efter Sjödins inträde – nu petas Timråprofilen: ”Det gjorde 'Nubben' klart för mig i morse”

Se hela intervjun med Molinder här:

Timrå har under säsongen haft två anställda tränare med Fredrik Andersson i spetsen och sedan Johan Thelin som assisterande. Det har gjort att man under vissa matcher även tagit in rutinerade Andreas Molinder i båset när han stått utanför laget. Det kommer man dock inte fortsätta med nu sedan klubben under förra veckan tog in Tommy Sjödin som assisterande tränare.

– Det gjorde ”Nubben” (Kent Norberg, sportchef) klart för mig i morse – att nu är det bara spelare som gäller, säger Molinder.

I övrigt ser också 32-åringen positivt på förstärkningen med Sjödin.

– Det är bra. Det blir lite mycket för två ledare och de kan inte vara överallt. Med hans lugn och erfarenhet tror jag det kommer att bli jättebra.

Molinder väntar sig inte heller några större ändringar rent taktiskt.

– Nej, det tror jag inte. Nu finns det två ögon till, så han kommer i första hand ge feedback på vad man gör bra och vad som kan förbättras. Men sen måste han växa in i det också och hitta sin roll, men det tror jag kommer att gå fort.