Efter skadan – nu kan forwardsduon bli aktuell för spel igen i nya kvalmötet: "Har flera alternativ"

Läget i laget

Janne Jalsvaara är avstängd ytterligare två matcher efter en huvudtackling.

Patrick Blomberg (hjärnskakning) och Johannes Salmonsson (hjärnskakning) är fortfarande skadade och lämnas hemma tillsammans med Albin Carlson.

I övrigt följer alla spelare med till Oskarshamn, vilket inkluderar de tidigare skadade Emil Berglund och Jacob Olofsson som därmed kan finnas med i matchtruppen mot Oskarshamn.

– Alla som följer med är aktuella för spel. Vi får se vilka vi väljer i slutändan, men vi har flera alternativ och är på gång den vägen så det känns bra, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Timrå flög ner till Oskarshamn på måndagseftermiddagen och kör matchvärmning i Oskarshamn. Beslut om laget tas på matchdagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Senast gjorde vi vår bästa match hittills, men farten måste vi få upp lite. Det handlar mycket om att få igång passningsspelet bakifrån och hellre åka lite för mycket skridskor och vilja delta än att vara passiva och fundera på vad vi ska göra. Så just att släppa loss, och sätta passningarna på bladet, då kommer vi få upp farten och det blir nyckeln den här matchen."

Notera att..

.. Timrå IK leder med 2–1 i matcher.

.. Samtliga kvalmatcher lagen emellan har hittills gått till förlängning.

.. Filip Hållander och Henrik Törnqvist är i delad ledning poängmässigt, med sina fem poäng var. I Oskarshamn är Jonas Engström poängbäst med fyra poäng.

Så följer du matchen

Via vår liverapportering på sajten, på TV via Cmore Live 2 eller TV12, eller via Radiosporten.