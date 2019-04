Efter tunga vintern och kvalfiaskot – säsongsbetyg på alla Timrå IK-spelarna: "På en helt annan nivå"

► 5 - Utmärkt

Anton Wedin, f, 32 SHL-matcher, 14 mål, 13 assist. (2+7 i kvalet)

En av ligans hetaste spelare under hösten och uttagen i Tre Kronor vid flera tillfällen. Blev också poängkung under kvalet (2 mål och 7 assist), även om målskyttet inte lossnade riktigt då. Höjde sig flera nivåer den här vintern. En häftig utveckling, trots den långa och oturliga skadefrånvaron.

► 4 - Mycket bra

Johannes Kinnvall, b, 52 SHL-matcher, 12 mål, 10 assist. (2+4 i kvalet)

Delad förstaplats i backarnas skytteliga med tolv mål är imponerande. Finns utvecklingspotential i det defensiva spelet, men klarade totalt sett steget till SHL på ett bra sätt.

Henrik Törnqvist, f, 51 SHL-matcher, 9 mål, 23 assist. (3+4 i kvalet)

Tog ett jättekliv i sin utveckling. Blev lagets poängkung under grundserien och producerade på en helt annan nivå än han gjort tidigare under karriären. Snittade en poäng per match i kvalet (3+4).

Filip Hållander, f, 45 SHL-matcher, 7 mål, 14 assist. (5+3 i kvalet)

18-åringen fick sitt stora genombrott på SHL-nivå. Levererade redan från start i höstas och var tongivande under kvalet. Stor, stark och svårstoppad när han sätter fart. Effektiv och giftig runt kassen.

Johannes Salmonsson, f, 33 SHL-matcher, 4 mål, 15 assist. (1+0 i kvalet)

En succévärvning under säsongen som tog en större roll än någon hade förväntat sig. En nyckelspelare offensivt (4 mål och 15 assist) med sin teknik och finurlighet. Saknades i sista kvalmatcherna.

► 3 – Bra

Hampus Larsson, b, 52 SHL-matcher, 3 mål, 8 assist. (2+3 i kvalet)

Har burit mest istid av alla och kaptenen gjorde en bra första SHL-säsong. Spelade samtliga 59 matcher i vinter, spred lugn med sitt ledarskap och höjde sin lägstanivå rejält.

Gustav Nielsen, b, 8 SHL-matcher, 1 assist. (2+1 i kvalet)

Den nybliven 20-åringen fick träna en hel del med A-laget under hösten och när han väl fick chansen mot slutet av grundserien imponerade han stort. En av lagets bästa backar under kvalet. Ett starkt framtidsnamn.

Rickard Palmberg, c, 46 SHL-matcher, 9 mål, 22 assist. (2+2 i kvalet)

Fick snålt med speltid inledningsvis, men har utvecklats under säsongen när han fått förtroende. Lagets vassaste vapen i power play, hans 4 mål och 12 assist i spelformen är sjätte bäst i hela SHL. Hade svårt att vara lika framträdande i fem mot fem.

Vilmos Galló, f, 52 SHL-matcher, 9 mål, 9 assist. (1+1 i kvalet)

Har fortsatt varit obekväm för motståndarna och energisk på sitt eget speciella sätt. En slitvarg som även producerat mer än någonsin i SHL-karriären. 18 poäng (9+9) till slut under grundserien.

Victor Brattström, mv, 23 SHL-matcher, 89,75 i räddningsprocent.

Tog upp kampen på allvar mot målvaktskonkurrenten Niklas Svedberg. Har visat att högstanivån är riktigt hög och att han kunde leverera i SHL. Avslutade med en fin insats i sista kvalmatchen trots förlusten.

► 2 - Godkänd

Marcus Hardegård, b, 40 SHL-matcher, 1 mål, 10 assist. (1+1 i kvalet)

Högt och lågt, om vartannat. Svajig sett över hela vintern och behöver ta ytterligare steg i sin utveckling för att bli en stabil SHL-back. 1 mål och 11 assist till slut offensivt. -16 i plus/minus-statistiken.

Janne Jalasvaara, b, 38 SHL-matcher, 2 mål, 1 assist.

Stod för något som ingen annan gjorde i laget, det fysiska spelet stack ut. Var inte i fysisk form när han anslöt och behövde tid. Stördes av en del skadeproblem.

Ludvig Rensfeldt, c, 49 SHL-matcher, 9 mål, 16 assist. (0+3 i kvalet)

Med massor av SHL-rutin och landslagsspel på meritlistan var förhoppningarna stora när han värvades. Gjorde för lite skillnad totalt sett.

Morten Madsen, c, 49 SHL-matcher, 3 mål, 4 assist. (0+1 i kvalet)

Kommer mest minnas för stolpträffen i den avgörande kvalmatchen. Den danske VM-meriterade centern hade svårt att sätta några riktiga avtryck.

Jeremy Boyce, f, 49 SHL-matcher, 3 mål, 4 assist.

Har kämpat på i det lägre skiktet i laghierarkin. Har inte glänst eller övertygat, men inte heller underpresterat i förhållande till förväntningarna på förhand.

Emil Berglund, f, 43 SHL-matcher, 1 mål, 7 assist. (0+2 i kvalet)

Spelade med hela sitt Timråhjärta, men hade svårt att räcka till. Visar ändå hur mycket inställning och karaktär betyder. Får högsta betyg i den kategorin.

Sebastian Ohlsson, f, 39 SHL-matcher, 3 mål, 1 assist. (0+1 i kvalet)

Ville utveckla sin offensiv när han kom till klubben, men hade svårt att få det att lossna. Hade skadeproblem i början och fick en ganska undanskymd roll till slut.

Patrick Blomberg, c, 35 SLH-matcher, 3 mål, 2 assist.

Stördes av skadeproblem och fick ingen kontinuitet. En poängspruta i Hockeyallsvenskan, som hade svårare med produktionen i SHL. Tre mål och två assist på 35 matcher blev det till slut

Jacob Olofsson, c, 34 SHL-matcher, 3 mål, 6 assist.

Fick stundtals ta stort ansvar i Timrås, med SHL-mått mätt, svaga centersida – men tog inte så stora steg som många hoppats och räknat med under första året i högsta serien. Finns väldigt stor utvecklingspotential kvar i den här 19-åringen som hade sin bästa tid för säsongen under kvalet (trots att han blev poänglös) när han kom tillbaka efter skadan.

► 1 – Underkänd

Niklas Svedberg, mv, 35 SHL-matcher, 88,88 i räddningsprocent.

Värvades som den stora stjärnan inför säsongen, var ett av SHL:s mest uppmärksammade förvärv. Inledde bra, men var ojämn och stundtals frustrerad och utåtagerande under vintern. 88.88 i räddningsprocent var skrämmande bottenstatistik.

David Printz, b, 27 SHL-matcher, 2 assist.

Det blev en kort sejour i Timrå, kom på korttidskontrakt och blev kvar, men lyfte aldrig backsidan och fick lämna igen redan innan säsongen var över.

Andreas Söderberg, b, SHL-38 matcher, 2 mål, 1 assist.

Hade svårt att ta en plats och fick sitta på läktaren en hel del. Noterades för 38 matcher, men fick nöta mycket bänk och snittade bara drygt åtta minuters istid. Steget till SHL blev för stort den här gången för den långe Skellefteåfostrade backen.

Oskar Drugge, b, 33 SHL-matcher, 1 mål, 4 assist.

Har stora offensiva kvaliteter, men de defensiva bristerna har också blottats i högsta serien. Hamnade i Timrå-ledningens frysbox.

Alexander Falk, b, 41 SHL-matcher, 2 mål, 5 assist.

Hade många SHL-säsonger i Djurgården bakom sig när han kom till Timrå. Blev ingen backgeneral utan hamnade ofta i svåra situationer och hade -24 i plus/minus-statistiken, vilket var svagast av alla backar.

Andreas Molinder, b, 45 SHL-matcher, 2 assist.

Var som bäst under kvalet mot hockeyallsvenska Oskarshamn, men hade svårt med tempot under SHL-matcherna. Testades också i båset när han stundtals petades ut truppen.

Sebastian Collberg, f, 37 SHL-matcher, 7 mål, 4 assist.

Imponerande inledning när målskyttet flöt på i de första omgångarna. Drabbades av dubbla knäskador och blev mer och mer osynlig ju längre säsongen gick.

Johan Persson, f, 17 SHL-matcher, 2 mål, 1 assist.

Fick hela hösten förstörd när hälsenan gick av. Gjorde ingen skillnad när han väl kom tillbaka. Gjorde visserligen två mål och ett assist på 17 grundseriematcher, men det här var inte 29-åringens säsong.

► Spelade för lite för att betygsättas

Albin Carlson, Christoffer Jansson, Sebastian Kaijser och Filip Westerlund.