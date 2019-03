Ett frågetecken inför Luleåmatchen – så är läget i Timrå IK: "Har hittat rätt"

Läget i laget

Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot), Patrick Blomberg (hjärnskakning), Johan Persson (underkropp), Jacob Olofsson (underkropp) och Marcus Hardegård (överkropp) saknas fortfarande. Filip Westerlund (axel) opererades under torsdagen och sedan tidigare står det klart att säsongen är över. Niklas Svedberg (underkropp) missade den senaste matchen och är ett frågetecken även inför lördagen. Timrå väntas ställa samma lag som mot Rögle på isen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi hade en kort videogenomgång under fredagen och vi gör mycket bra saker just nu, framför allt i försvarsspelet. Vi har hittat rätt där och har bättre tålamod. Vi har tryckt mycket på att om man gör bra saker under en lång period, som vi gjorde de senaste tre matcherna, så får man också bra resultat med sig. Man pratar mycket om att killarna ska jobba hårt och nu ger det frukt, nu fick de också credit och tre poäng för det som de gjorde, säger Fredrik Andersson, säger Fredrik Andersson.

Notera att ...

... Timrå IK avslutade en elva matcher lång förlustssvit när laget vann mot Rögle på bortais under torsdagen med 5–2.

... Vilmos Galló blev matchhjälte senast med sina två mål, han sparkade dessutom olyckligt in ett av Rögles mål.

... Luleå leder SHL efter segern mot Djurgården med 3–1 i onsdags.

... Sex SHL-omgångar återstår för Timrå IK innan kvalet börjar i slutet av mars.

... Luleå har släppt in överlägset minst mål i SHL, 90 stycken som är att jämföra med Timrås 157 insläppta.

Så följer du matchen

Följ vår textrapport på hemsidan, se den på plats i NHK Arena eller på tv via C More Live 2 eller lyssna på Radiosporten.