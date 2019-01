Experten om Timrås mörka siffror: "Det är Timrås största problem"

Ett bra powerplay sägs ofta vara avgörande för ett lags framgångar, men majoriteten av målen i en hockeymatch görs när lagen är lika många spelare på isen. Timrå har just nu ligans fjärde bästa powerplay med 17 mål på 74 powerplaytillfällen för en procent på 22,97 procent.

Riktigt lika bra går det inte när lagen är lika många på isen.

För att mäta lagens spel vid lika styrka på isen används termen Corsi, som är ett mått på hur många skottförsök ett lag har mot offensivt mål och mot sitt eget med lika många spelare på isen. Vid 50 procent har ett lag lika många skottförsök mot sitt eget mål som de avlossar offensivt.

För att få bättre förståelse för siffrorna och vad de säger om Timrås insats denna säsong kontaktade Hockeypuls Petter Carnbro, svensk expert på den vad som kallas avancerad statistiken och som jobbat inom Frölundas organisation med just detta men numera är konsult i ämnet och en del av C Mores program Hockeylabbet.

Vi frågade oss, varför är Corsi ett användbart verktyg för att analysera ett lags framgångar i spelet?

– Den grundläggande anledningen är att lag som skapar fler avslut än man släpper till tenderar att göra fler mål än man släpper till i det långa loppet. Ungefär 75 procent av målen görs vid lika styrka, så att vara ett lag som har positiv målskillnad där är viktigt för att vara ett lag som vinner och tar poäng. Eftersom du vill ha ett spelförande lag som skapar mer än man släpper till är det relevant att ta reda på vilka spelare som kan hjälpa dig att åstadkomma det, säger Carnbro.

Vad är då Timrås siffra efter 30 matcher? 44,58 procent vilket är näst sämst i ligan, där endast Mora är sämre.

Om man delar in säsongen i två halvor finns det stora skillnader mellan Timrå under de 15 första matcherna och de 15 sista. Under den första halvan var Timrås Corsiprocent 41,1 medan det under den andra halvan varit 48,8 procent.

Något det finns rimliga förklaringar till menar Carnbro.

– Att Timrå legat lite högre sista tiden har förmodligen att göra med att man spenderat mer tid i underläge än man gjorde under första halvan när man levererade till max. I de första 15 matcherna gjorde man första målet i matchen nio gånger och i de sista 15 matcherna har man gjort det sex gånger. Lag som ligger under pressar och anfaller mer och brukar ha en lite högre Corsi-procent än lag som leder. Således kan man säga att Timrå inte var lika dåliga som 41,1 procent indikerade men också inte lika bra som 48,1 procent. Sanningen är som så ofta någonstans mittemellan, säger han.

Enligt Carnbro finns det en tydlig brist i Timrås spel med puck som påverkar laget negativt.

– Timrås största problem är att man har svårt att transportera pucken från defensiv zon till offensiv zon, vilket är den största anledningen till lagets svaga Corsisiffror, säger han.

Och kollar man över en längre tidsperiod så står det klart att Timrås nuvarande siffror med stor sannolikhet resulterar i ett kvalspel senare i vår.

– Generellt sett så har guldkandidater en Corsi runt 55 procent och kvalkandidater runt 45. Emellanåt har lag med såna siffror bättre och sämre säsonger och exempelvis kan ett lag med 45 procent undvika kval någon säsong, som Karlskrona, men bibehåller man samma siffror flera säsonger i rad så hamnar man i kval förr eller senare, och då vet alla vad risken är, säger Carnbro.

Corsi kan alltså användas till att både lag och spelare och som lag håller alltså Timrå till i botten av tabellen.

Det är endast när någon av Johannes Kinnvall och Johannes Salmonsson är inne på isen som Timrå skapar fler skottförsök än vad de släpper emot sig, där Kinnvall står på 50,88 procent medan Salmonsson noteras för 50,14 procent. Det att jämföra med höstens utropstecken i Timrå, Anton Wedin, som står på 44,76 procent – samtidigt som laget i snitt alltså ligger på 44,58 procent.

Desto värre är det för Alexander Falk som bara har fyra namn bakom sig av spelarna som spelat tio eller fler matcher – i hela ligan – med sina 35,67 procent. Andreas Söderberg är även han med i den absoluta botten sett till spelare då han är sjua från botten på 37,04 procent.

– Vad det säger om de siffrorna är att de spenderar den mesta tiden i egen zon och över tid förväntar vi oss att Timrå släpper in dubbelt så många mål som man gör med dem på isen. Det är vanligt att man resonerar att man inte förväntar sig mål och poäng med dessa spelare på isen, men Timrå är inte i en position där man har råd att vara så tillbakatryckta som man är under en tredjedel av tiden vid spel med lika styrka. Det är lätt att man med en axelryckning säger "dom spelar tuffa minuter" men i Timrå 2018-19 finns bara tuffa minuter, säger Carnbro.