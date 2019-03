Fortsatt lång skadelista för Timrå – då beräknas Anton Wedin vara tillbaka

Läget i laget

Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot), Patrick Blomberg (hjärnskakning), Johan Persson (underkropp), Jacob Olofsson (underkropp) och Marcus Hardegård (överkropp) saknas fortfarande. Filip Westerlund (axel) har opererats och sedan tidigare står det klart att säsongen är över. Niklas Svedberg tränade inte under måndagen och är ett frågetecken inför matchen. Så även Rickard Palmberg och Johannes Salmonsson.

Juniorerna Gustav Nielsen (back) och Linus Marcko (målvakt) väntas ta plats i truppen igen.

– Palmberg och Salmonsson är det inget allvarligt med. Albin (Carlson) och "Harde" (Marcus Hardegård) är med och tränar för fullt men är inte tillgängliga för match ännu. Wedin kommer inte spela under tisdagen, men eventuellt på torsdag. Spelar han inte torsdag så ska han vara igång på lördag, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi ska inte bara åka ut och spela av matcherna nu utan ska göra det riktigt bra där ute och ha krav på varandra. Vi ska visa upp spelet som vi hade mot Rögle och matcherna innan det, för det är där vi ska vara när vi kan få möta AIK eller Oskarshamn. Det blev en lite tråkig match mot Luleå, de spelar tight och gör det jättebra, men vi var lite för mycket på utsidorna med för lågt pucktempo. Det kommer bli en annan matchbild mot Örebro men om vi kan utnyttja spelvändningarna och fortsätta där vi har varit så ska vi säkert kunna mäta oss med dem.

Notera att ...

... Timrå IK är klara för kvalspel medan Örebro både har chans på slutspel - men också riskerar kval.

... Timrås främste poänggörare är Rickard Palmberg på 30 poäng (9+21). I Örebro är det Nick Ebert som gjort flest poäng, även han 30.

... Timrå IK har förlorat två av de tre tidigare mötena med Örebro. Senast föll laget med 3–2 i Behrn Arena.

Så följer du matchen

Följ vår textrapport på sajten, se den på plats i NHK Arena eller på tv via C More Live 2 eller lyssna på Radiosporten.