Fortsatta frågetecken i Timrå inför mötet med Skellefteå – backen på väg tillbaka

Läget i laget

Timrå IK har en fortsatt tunn trupp, med många frågetecken.

Albin Carlson (axel), Patrick Blomberg (hjärnskakning), Johan Persson (underkropp), Jacob Olofsson (underkropp) och Marcus Hardegård (överkropp) saknas fortfarande. Filip Westerlund (axel) har opererats och sedan tidigare står det klart att säsongen är över.

Beslut huruvida Anton Wedin kommer till spel tas under matchdagen efter värmningen i NHK Arena, innan laget bussar upp till Skellefteå.

– Vår plan kring Wedin, att han kan spela torsdag eller lördag, håller ännu, men vi kommer inte ta något beslut förrän på matchdagen. När det gäller Albin Carlson så finns det hopp om att han ska kunna spela snart och jag tror att han skulle kunna spela typ på lördag, men vi får se vad som händer.

Rickard Palmberg (underkropp) och Johannes Salmonsson är frågetecken inför matchen. Målvakten Niklas Svedberg kommer inte att spela. Istället väntas junioren Linus Marcko återigen ta plats i truppen.

– Det är inget allvarligt med dem och vi hoppas att de snart är tillbaka, men vi vill att de ska vara 100 procent innan de är med. Samtidigt vill vi också börja spela ihop det lag som ska spela sedan i kvalet, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson:

– Skellefteå är tuffa motståndare. De och Djurgården spelar med högsta farten, så vi måste vara med maximalt och ta vara på spelvändingarna. Nyckeln för vår del är att ta vara på sådana chanser som kommer. De har också offensivt skickliga killar och vi får inte dra på oss några onödiga utvisningar. Det gäller att hålla sig på banan helt enkelt.

Notera att...

...Efter förlusten senast blev det definitivt klart att Timrå slutar på 14:e plats i SHL-tabellen. Skellefteå ligger just nu på sjunde plats.

... Timrås främste poänggörare är Henrik Törnqvist med 31 poäng (9+22). I Skellefteå är det Joakim Lindström som stått för flest poäng med sina 40 (17+23).

... Skellefteå har vunnit alla möten lagen emellan den här säsongen. Senast blev det 6–4.

Så följer du matchen

Följ vår textrapport på sajten, se den på plats i NHK Arena eller på tv via C More Live 3 eller lyssna på Radiosporten.