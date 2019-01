JVM-duon inte med när Timrå gästar topplaget Frölunda – så är läget i laget

Läget i laget

Anton Wedin har drabbats av en ledbandsskada i foten och kommer inte till spel.

Jacob Olofsson och Filip Hållander har kommit hem från JVM men kommer inte spela mot Frölunda.

– Man har inte sovit så mycket och är lite sliten efter att ha hållit i gång i nästan varje dag i tre veckor i sträck. Man får återhämta sig lite nu, gå fullt på måndag och fokusera matchen mot Växjö, säger Filip Hållander.

Janne Jalasvaara har haft känningar i underkroppen under veckan och är ett osäkert kort, men Fredrik Andersson sa på fredagen att han räknar med backen.

Albin Carlson (axel) är borta flera månader till. Alexander Falk (finger) tränar på is men är inte redo för kontakt.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Vi har spelat rätt bra hockey på slutet, sedan skulle vi haft mer poäng. Mot Frölunda senast nere i Göteborg var det en tight match och vi hängde med länge. Nu vet killarna vad som förväntas och vi har fått en bortaseger mot Luleå som kan stärka oss att spela ännu bättre på bortaplan, vilket jag hoppas.

Men det kommer bli tufft. Vi möter ett skickligt lag med många profiler. Vi måste spela på vår maximala kapacitet för att vi ska räcka till, men det har vi gjort många gånger. Gör vi det så kan vi vinna det här med."

Notera att ...

... Anton Wedin (som är skadad) är Timrå IK:s främste mål- och poänggörare. I Frölunda är det Ryan Lasch som gjort flest poäng med sina 22 på 26 matcher.

... Senast när lagen möttes i två raka matcher förlorade Timrå båda (2–4, 3–2).

... Timrå ligger just nu i botten på tabellen med 29 poäng, medan Frölunda leder på 59 poäng med en match mer spelad.

... Frölundas back Mattias Nörstebö skadade sig i mötet med Skellefteå och missar matchen. Han har drabbats av en nyckelbensskada och blir borta i minst två månader, enligt Expressen.

Så följer du matchen

Se matchen på plats eller på TV via TV4 & C More Hockey, annars kan du lyssna på Radiosporten eller följa vår liverapportering i textform på sajten.