Klubbikonerna, hemmasonen och finnarna – här är de mest utvisade spelarna i Timrå under 2000-talet

Från 2001-02 och ända fram till säsongen 2008-09 var det antingen Pär Styf eller Sanny Lindström som blev årets buse i Timrå. Flest gånger i rad tog Sanny Lindström hem titeln, då han tre år i rad (2003-04, 2004-05 och 2005-06) var mest utvisad i laget. Sanny Lindström har totalt 551 utvisningsminuter iförd Timrådressen.

Flest antal utvisningsminuter under en säsong under nämnd tidsperiod har Ilkka Pikkarainen, som under säsongen 2010-11 drog på sig hela 119 minuter. Värst i ligan den säsongen var han dock inte, när Andreas Jämtin, då i Linköping, drog på sig 158 minuter.

Förra säsongen var Didrik Strömberg "värst", men hans 40 minuter på hela säsongen är den lägsta siffran bland de listade spelarna.

Statistiken är inhämtad via Eliteprospects.com.

Se hela listan nedan:

2000-01, SHL

Namn: Timo Peltomaa

Antal matcher: 48

Antal utvisningsminuter: 105

2001-02, SHL

Namn: Pär Styf

Antal matcher: 43

Antal utvisningsminuter: 83

2002-03, SHL

Namn: Pär Styf

Antal matcher: 47

Antal utvisningsminuter: 112

2003-04, SHL

Namn: Sanny Lindström

Antal matcher: 48

Antal utvisningsminuter: 91

2004-05, SHL

Namn: Sanny Lindström

Antal matcher: 50

Antal utvisningsminuter: 109

2005-06, SHL

Namn: Sanny Lindström

Antal matcher: 50

Antal utvisningsminuter: 83

2006-07, SHL

Namn: Pär Styf

Antal matcher: 53

Antal utvisningsminuter: 118

2007-08, SHL

Namn: Sanny Lindström

Antal matcher: 54

Antal utvisningsminuter: 99

2008-09, SHL

Namn: Johan Andersson

Antal matcher: 55

Antal utvisningsminuter: 91

2009-10, SHL

Namn: Daniel Corso

Antal matcher: 49

Antal utvisningsminuter: 68

2010-11, SHL

Namn: Ilkka Pikkarainen

Antal matcher: 50

Antal utvisningsminuter: 119

2011-12, SHL

Namn: Nichlas Torp

Antal matcher: 47

Antal utvisningsminuter: 89

2012-13, SHL

Namn: Per Hallin

Antal matcher: 49

Antal utvisningsminuter: 56

2013-14, allsvenskan

Namn: Robin Persson

Antal matcher: 50

Antal utvisningsminuter: 81

2014-15, allsvenskan

Namn: Didrik Strömberg

Antal matcher: 49

Antal utvisningsminuter: 70

2015-16, allsvenskan

Namn: Sam Marklund

Antal matcher: 52

Antal utvisningsminuter: 56

2016-17, allsvenskan

Namn: Didrik Strömberg

Antal matcher: 51

Antal utvisningsminuter: 57

2017-18, allsvenskan:

Namn: Didrik Strömberg

Antal matcher: 50

Antal utvisningsminuter: 40