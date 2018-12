LISTA: Här är de tio största profilerna som spelar Hasses välgörenhetsmatch i Skutskär

1) Tomas Jonsson

Svensk mästare, världsmästare, olympisk mästare och två gånger Stanley Cup-mästare med New York Islanders under klubbens storhetstid i början av 80-talet. En av få svenskar som vunnit de fyra mästartitlarna. Guldpuckenvinnare 1995. Slog igenom i Modo, avslutade i Leksand – och var ju även Brynästränare ett kort tag i mitten av 2000-talet.

2) Willy Lindström

Har blivit 67 år och kommer så klart inte att vara den snabbaste på isen. Men när det gäller stjärnglans slår ingen Willy på fingrarna: två Stanley cup-titlar med ett av tidernas främsta klubblag Edmonton Oilers på 80-talet och bästa kompis med Wayne Gretzky. Det räcker ju långt bara det. Kom hem och spelade tre säsonger i Brynäs i slutet av 80-talet. Spelade även förra årets välgörenhetsmatch. Nu får du chansen att se honom igen.

3) Magnus Svensson

Har VM-guld och OS-guld och blev utsedd till VM:s bäste back 1994. Gjorde flest mål då också, mycket tack vare sitt stenhårda skott. En kultspelare i Leksand. Har hämtat sig från en stroke, och är nu redo för den här utmaningen.

4) Tommy Sjödin

Han kanske inte vunnit nåt med Brynäs, men VM-guld har han vunnit, och italiensk mästare är han och 106 NHL-matcher har han gjort och Lugano älskar han. Tommy Sjödin hoppar in som ersättare till Per Eklund som lämnat återbud – och vilken ersättare! Sågs ofta köra ganska tuff skridskoträning under sin tid som Brynästränare – nu får han nytta av det.

5) Fredrik Bremberg

Djurgårdens evige finlirare (jo, han har spelat för Malmö, HV71, Timrå och Jokerit också, men hjärtat finns hos DIF) gjorde bara åtta NHL-matcher och ett år i Nordamerika – sedan åkte han tillbaka. 877 grundserie- och slutspelsmatcher i elitserien/SHL blev det och 631 poäng. Nu kommer han till Skutskär för att spela fram till fler, och kanske göra nåt själv också.

6) Anders "Masken" Carlsson

Mest känd för sina två snabba mål mot Finland i VM 1991 – hittills i alla fall. Nu ställer han upp i Skutskärs ishall och med den spelintelligens som den före detta New Jersey Devils-centern besitter kan det komma nya högtidsstunder nu. Ryktet säger att han tränat ordentligt för den här matchen.

7) Mats Lusth

Mora IK:s huvudtränare byter ut sitt coachande mot att bli spelare igen. Back förstås. Och kanske även "överstegris", som han ju en gång kallades för sitt sätt att spela hockey och komma under skinnet på motståndarna under tiden som lagkapten i Malmö . Här får de lokala profilerna i Älvkarleby Bulls kanske se upp. Återstår bara att se hur det står till med rörligheten hos den store 56-åringen.

8) Kim Martin Hasson

Svensk damhockeys bästa målvakt genom tiderna med landslagskarriären som den klart mest lysande, 244 landskamper. VM-brons 2005 och 2007 samt OS-brons 2002 och OS-silver 2006. Under OS 2006 utsågs hon till turneringens bästa målvakt och blev uttagen i All Star Team. Vid två tillfällen belönad med Eurosports SportStar Award som årets bästa kvinnliga hockeyspelare i världen.

9) Andreas Johansson

Hoforskillen har representerat hela sju NHL-klubbar och gjort 386 matcher där över, tagit två VM-silver och två VM-brons och efter karriären jobbat som tränare i Modo, Färjestad, HV 71 och Södertälje. Aktuell som färsk J20-tränare i Färjestad men hinner så klart med den här matchen också.

10) Jonathan Hedström

Meritmässigt kanske slagen av andra namn – men som ren profil skulle han egentligen kunnat skjutsas in som etta på listan. Gjorde i alla fall en hel NHL-säsong med Anaheim och har under karriären spelat i både Finland och Ryssland samt i alla möjliga lag och divisioner i Sverige. Faktiskt gjort två matcher denna säsong för Åsele i division 3 så kanske har han bäst matchform av alla i laget.

...och här är de övriga i Starsuppställningen:

Peter Hasselblad, Andreas Lilja, Jens Nielsen, Christian "Fimpen" Eklund, Niklas Persson, Jonas Frögren, Thomas Rhodin, Peter Gustafsson, Björn Nord, Jonas Nordquist, Mikael Lindman, Gabriel Karlsson och Kristian Gahn.

Coacher: Curt Lundmark och Anders "Ankan" Parmström.

Lagledare: Kenneth Andersson.

Materialare: Johan Sares.

Läkare: Lennart Hovelius.

► Senaste välgörenhetsmatchen – så här såg det ut då