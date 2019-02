Nytt avbräck för Timrå – flera juniorer väntas få chansen mot Växjö: "Måste upp en nivå"

Läget i laget

Filip Westerlund (axel) är borta resten av säsongen. Albin Carlson (axel) är på is, men har en bit kvar. Anton Wedin (fot) närmar sig återkomst, men är inte redo riktigt än. Sebastian Collberg (knä) är borta några veckor. Johan Persson (underkropp) har gjort en magnetröntgen och väntar på svar. Patrick Blomberg fick en hjärnskakning i lördags och är borta ett par dagar till åtminstone. Marcus Hardegård (underkropp) saknas efter att ha täckt ett skott senast. Sebastian Ohlsson är avstängd ytterligare en match. Timråjuniorerna William Echmyhl, Gustav Nielsen, Filip Sjöberg, Jacob Sundberg tränade med A-laget under onsdagen och tre juniorer väntas ta plats i matchtruppen mot Växjö.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK

– Vi måste minimera deras spelvändningar och slå dem på fart. Vår intensitet måste upp en nivå. Nu kommer det bli rätt så mycket folk också och det kommer kunna bära fram oss. Killarna kan få mer energi av det. Det viktigaste är att vi inte går ner oss energimässigt efter så här många förluster, säger Andersson.

Notera att ...

... Timrå IK har förlorat åtta raka matcher, senast mot Malmö på bortais blev det en 2–6-förlust.

... Timrå IK ligger sist och laget har 14 poäng upp till Örebro som ligger ovanför kvalstrecket. Tio matcher återstår av grundserien.

... Tabellåttan Växjö förlorade sin senaste match, också det mot Malmö Redhawks, med 1–3 i lördags.

... Forwarden Henrik Törnqvist gjorde mål senast och är lagets poängbästa spelare med 28 poäng (8+20).

Så följer du matchen

På plats, via vår liverapportering, på tv via C More eller Radiosporten.