Så är läget i Timrå IK inför första kvalmatchen: "Gäller att hitta rätt anspänning"

Läget i laget

Duon Emil Berglund (överkropp) och Patrick Blomberg (hjärnskakning) rehabiliteringstränar på egen hand och är inte redo för spel ännu, men om det blir en lång matchserie kan det blir aktuellt med återkomst. Filip Hållander (feber) missade måndagen och tisdagens träningar och är ett frågetecken, även om Timrå IK-ledningen räknar med att kunna spela honom. I så fall finns det 10 backar och 15 forwards att välja bland, vilket innebär att flera spelare hamnar utanför truppen. "Jag ska ha det bästa laget på banan och de jag tycker har bäst form och passar rollen de ska göra. Individuellt kan vissa vara skickligare än andra, men man måste också få ihop ett lag som presterar. Min uppgift är att se var jag kan få ut maximalt av laget", säger Fredrik Andersson om konkurrensen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK.

– Det känns skönt att det drar igång, det har varit ett par veckor där vi har kunnat träna bra och nu känner jag att vi är färdig med träningen och vill matcha. Det gäller att ha rätt anspänning och gå ut och ha kul. Vi ska komma ihåg varför vi började att spela hockey och njuta av den situation vi är i, det är inget konstigt med att vi hamnade i kval egentligen eftersom det är rätt så vanligt för nykomlingar, säger Andersson och fortsätter:

– Vi ska fokusera på vårt eget spel och vi har visat under säsongen att vi kan spela riktigt bra mot SHL-motstånd, men jag har all respekt för Oskarshamn och vi måste upp på högsta nivå för att vinna de här matcherna. Det är ett skickligt lag med många som är bra med pucken.

TV: Se sändningen från sista Timråträningen inför kvalet.

Notera att ...

... Onsdagens match är den första i bäst av sju. Laget som når först till fyra segrar spelar i SHL nästa säsong.

... Oskarshamn vann den hockeyallsvenska finalen med 3–2 i matcher mot AIK. Oskarshamn vann den sista matchen på Hovet med 4–1.

... Oskarshamn blev tvåa i Hockeyallsvenskans grundserie – Timrå IK blev sist i SHL.

... Både Oskarshamn och Timrå IK värmer i NHK Arena under onsdagen.

... Vid lunchtid på tisdagen hade cirka 5000 biljetter sålts till den första matchen i Timrå. Arenan tar 6000 åskådare.

... I Oskarshamn spelar backen Jesper Dahlroth som var med och tog Timrå IK till SHL förra våren.

... Timrå IK har inte spelat match sedan 14 mars (Mora borta i SHL). Oskarshamns senaste match var 19 mars.

... Matias Sointu är tillbaka i träningen efter skada i Oskarshamn, som därmed bara har backen Emil Carnestad på skadelistan.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena, via vår liverapport i textform på hemsidan, matchen sänds på kanal 12 och C More Live 2 eller följ den via Radiosporten.