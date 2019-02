Så var Sjödins återkomst i Timrå IK – följ med bakom kulisserna: "Försöker analysera"

► Första perioden

00.00) "Starka, starka!", ropar Tommy Sjödin och gör en knytnävskrock med Johannes Kinnvall samt några klappar på axlarna på andra lirare.

01.38) "Go, go, go!" peppar Sjödin på spelarna när Johannes Kinnvall startar uppspel från egen zon.

02.12) Tugummit i munnen tuggas på ett extremt distinkt och frenetiskt sätt. "Mycket bra", konstaterar Tommy snabbt till Johan Thelin.

04.25) Tommy Sjödin och Fredrik Andersson möts i mitten av båset och samtalar, Sjödin gestikulerar med taktiktavlan i handen, både tycks överens om analysen.

05.40) Timrå IK klarar två minuter i boxplay, backarna Hampus Larsson och Andreas Söderberg kommer till båset för att byta och får beröm. "Bra!", ropar Sjödin.

06.00) "Stark, stark, stark!", skriker Sjödin till Janne Jalasvaara som får beröm för sitt senaste byten är han åker av isen.

07.21) Timrå får power play och Oskar Drugge får uppmuntrande ord. Direkt efter power play spelet söker Sjödin upp Johannes Kinnvall och sedan Rickard Palmberg, båda får tips och trix på taktiktavlan.

10.45) "Bra löst!", säger Sjödin till Drugge och Alexander Falk när de avslutat sitt byte.

12.20) Sjödin och backcoachen Johan Thelin i samtal om spelet i egen zon. Sjödin framme med taktiktavlan igen för att konkretisera sina tankar och idéer.

17.41) Ledningsmålet kommer för Timrå efter skott från blålinjen. En knyten näve i luften en kort stund är Sjödins sätt att fira, sedan åter till fokuserade ansiktsuttrycket.

18.00) "Bra marginaler sista två nu, så tar vi med oss det här!" ropar Sjödin till hela bänken inför avslutande minuterna i första perioden.

18.50) Det bara small till, två gånger om. Ledning blev underläge och en läppläsare skulle kunna tolka Sjödins viskning till sig själv som "Vad fan händer?".

► Hockeypuls kommentar

Sjödin är aktiv direkt i debuten som Timråtränare. Han flyter mellan backcoachen Johan Thelin och forwardsansvarige Fredrik Andersson och har en dialog med båda kontinuerligt – och han söker framför allt upp spelarna individuellt för att ge tips när läge ges.

Jag försöker tänka på saker som kan förbättras hela tiden och som man kan tänka på och som kan nötas in inför det som komma skall framöver.

Tommy Sjödin om sin roll.

► Andra perioden

05.00) Sjödin antecknar på sitt papper som han fäst på taktiktavlan som ständigt finns i handen, söker sedan upp Fredrik Andersson och viskar några direktiv.

06.54) Nytt snack med Fredrik Andersson, båda nickar och verkar överens.

08.20) Söker upp Oskar Drugge längst bort på kanten i båset, ger tips på justeringar. Går direkt vidare till Sebastian Collberg i mitten av bänken och böjer sig ned för att visa på taktiktavlan vad han menar.

10.31) Reklampaus i spelet och Sjödin manar på Timråspelarna. "Marginaler, marginaler, vi får våra chanser boys!", säker han med eftertryck.

11.24) Lever sig in i matchen. "SÅJA!" utbrister Sjödin när Timrå tar sig in i offensiv zon.

16.00) Bra Timråtryck i slutet av mittenperioden, skott styrs över. "Bra jobb", säger Sjödin när spelarna kommer och byter.

19.00) Sebastian Ohlsson hoppar in från bänken, "Snabbt in, mitten, mitten", ropar Sjödin efter honom.

► Hockeypuls kommentar

Fortsätter med korta positiva uppmaningar till spelarna på isen och lever sig in matchen. Använder ofta taktiktavlan för att förstärka sina budskap, spelarna tycks lyssna intensivt när han säker upp dem.

Det funkade bra. Han kom med mycket feedback till killarna och vi hade en bra dialog i båset så jag tycker att det kändes som ett steg i rätt riktning även på ledarsidan.

Fredrik Andersson, om Sjödins första match.

► Tredje perioden

04.00) Intensiva viskningar mellan tränartrion som möts i mitten av båset. Johan Thelin och Sjödin skrattar tillsammans. Bra stämning, trots underläge.

05.00) Hampus Larsson bryter och Sjödin ropar "Vänd, vänd", försöker påverka det han kan, men Timråkaptenen lugnar ned spelet.

7.05) Sjödin söker upp Emil Berglund, tar långt snack och har en dialog med assisterande kaptenen. Visar på nytt med taktiktavlan för att konkretisera sina synpunkter. Kort efteråt tar Sjödin en slurk av sin burk med kolsyrat vatten som han har med i båset.

09.10) Sjödin söker upp Hampus Larsson och junioren Gustav Nielsen, ger dem en klapp i ryggen och säger några ord. Båda backarna skrattar till, verkar lätta upp stämningen.

10.00) "Fortsätt sätt press", ropar Sjödin. Timrå jagar kvittering.

15.10) Sjödin tar samtal med backarna. "Ta is när ni spelar back till back", uppmanar han.

19.15) Time out Timrå, som har plockat målvakten Victor Brattström och spelar med sex utespelare. Johan Thelin sköter allt snack, Sjödin och Fredrik Andersson står bakom och överblickar bara.

► Hockeypuls kommentar

Ingen större skillnad i agerandet jämfört med de två första perioderna. Mot slutskedet ser Sjödin snarare ut att försöka skapa lugn än att stressa upp spelarna, som förstås var kontrollerat desperata i jakten på kvittering.

Tommy Sjödin om första matchen

– Det är alltid tråkigt att förlora matcher, så är det.

Det blev ingen Tommy-effekt?

– Nej, det blev inte det. Det är för det första jättekul att vara med, sedan är det alltid tråkigt att förlora. Om man tittar på 60 minuter i den här matchen så är vi lika värd att vinna som Linköping, men vi måste vara mer effektiva när vi får målchanserna.

Hur kändes det med din roll i båset?

– Det känns jättebra, jag tittar på vad som händer på isen och försöker analysera. Sedan kommer vi ha en videogenomgång i morgon kring vad som är bra och mindre bra.