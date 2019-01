Sjuk back missar matchen mot HV71 – så är läget i Timrå IK: "Där måste vi tänka till"

Läget i laget

Albin Carlson (axel) är på is, men har flera veckors rehabilitering kvar. Anton Wedin (fot) är fortfarande borta, men hoppas kunna gå på is den här veckan. Johan Persson är utanför matchtruppen och lämnas hemma. Marcus Hardegård är sjuk, missade måndagsträningen och kommer inte till spel under tisdagen. Timrå reser med 8 backar och 13 forwards och en spelare kommer få stå på sidan, beslut om vilken det blir tas på matchdagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK.

– Det händer något vid 2–2 mot Färjestad och vi är sköra då. Där måste vi tänka till vad vi från ledarstaben kan göra, kanske ge någon annan information eller coacha dem på ett annat sätt för att vi ska kunna spela på ledningarna som vi har haft. Vi kommer göra lite förändringar där, säger Andersson och fortsätter:

– HV71 spelar med en väldigt hög fart och man ser att de spelar med bra självförtroende. Med Mattias Tedenby och de där i spetsen så är de rörliga i sitt anfallsspel och sina omställningar så för oss gäller det att vara tajta och få ner farten i deras spel, vi måste ligga nära och färska vinna puckarna på rätt ställen på banan och få omställningar. Vi har haft lite problem med sådana lag, det ska vi ärligt säga, men vi är i en bättre fas och form än tidigare. Vi ska bjuda upp.

Notera att ...

... Timrå IK flyger ned till Jönköping på tisdagsmorgonen och övernattar där efter matchen innan laget flyger norrut igen på onsdagsmorgonen.

... Timrå har en match mindre spelad än bottenkonkurrenterna och ligger sist, fyra poäng efter Örebro och Mora.

... HV71 vann Smålandsderbyt mot Växjö med 4–2 i lördags. Mattias Tedenby blev tvåmålsskytt den gången inför 7000 åskådare i hemmahallen. Timrå förlorade med 2–5 mot Färjestad.

... Markus Ljungh är HV71:s poängkung med 26 poäng (10+16), Anton Wedin är fortfarande Timrås med 24 poäng (13+10).

... HV71 ligger sexa i tabellen.

Så följer du matchen

På plats i Kinnarps Arena, via tv på C More Live 4, radiosporten eller via vår liverapport i textform på hemsidan.