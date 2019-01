Sjukdomar stoppar två Timråspelare – så är läget inför Växjömatchen: "Har släppt ett ok från axlarna"

Läget i laget

Albin Carlson (axel) har börjat åka skridskor, men är fortfarande långt från spel. Anton Wedin (fot) och Sebastian Collberg (underkropp) blir borta några veckor framöver. Jacob Olofsson och David Printz är sjuka och missar också matchen.

Däremot är Alexander Falk tillbaka i matchtruppen och Timrå åker till Växjö med 2 målvakter, 8 backar och 12 forwards. Beslut om vilken målvakt som ska stå tas på matchdagen. Filip Hållander gör sin första match efter återkomsten från JVM och han har tränat i en kedja med Henrik Törnqvist och Rikard Palmberg under veckan. "Vi får in speed i laget, som vi behöver", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Det har varit fantastiskt bra stämning här efter Frölundasegern, det blir lättare och nu har vi visat att vi kan vinna på bortaplan också och inte bara spela bra. Många har ju snackat om det och det har släppt ett ok från axlarna. Det vi pratat om nu är att vi måste göra det här varje dag. Effektiviteten måste vi fortsätta jobba på också för det kommer inte av sig själv heller. Det har sett bra ut på träningarna med farten och framför allt glädjen", säger Fredrik Andersson och tillägger:

– Växjö är ju starka. De har Brendan Shinnimin, Austin Ortega och många offensiva vapen och de har fyra starka femmor. Det är ett homogent lag som spelar med väldigt snabba omställningar och ett starkt power play.

Notera att ...

... Timrå flög till Växjö under onsdagen och flyger även hem därifrån.

... Växjö har tagit 50 poäng så här långt och ligger femma i SHL-tabellen. Timrå vann senast, men är fortsatt jumbo med 32 poäng.

... Växjö vann sin senaste match borta mot Luleå med 3–2 och Timrå stod för en mäktig vändning och vann mot Frölunda med 5–4.

... Efter att ha haft ett dystert bortafacit har Timrå IK nu vunnit två raka på bortais. Först mot Luleå, 2–1 efter förlängning, och senast mot Frölunda.

... Roman Horak är Växjös bästa poänggörare 9 mål och 13 assist. Timrå IK saknar sin bäste, Anton Wedin med 24 poäng, som är skadad.

Så följer du matchen

På plats i Växjö, på tv via C More Live 3, radiosporten eller via vår liverapport i textform på hemsidan.