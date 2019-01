Släppte in fyra mål i tredje perioden – Timråtränaren efter kollapsen: "Man ser hur sköra vi är"

En ganska stor förlust, 2–5, men återigen en hedersam sådan.

Precis innan den andra perioden var slut hade Timrå gjort ett psykologiskt viktigt mål till 1–1, precis efter att Färjestad med öppen målbur haft läge att försätta Timrå i brygga med 0–2. Ett välförtjänt kvitteringsmål.

Spelövertaget höll i sig i början av tredje och Timrå lyckades också vända till 2–1, snyggt genom Patrik Blomberg.

Timrå spelade bra mot Färjestad – riktigt bra – fram till mitten av tredje perioden. Då kvitterade Färjestad och gjorde sedan tre mål till innan matchen var över.

Kollapsen var fullbordad.

– Man ser hur sköra vi är efter 2–2. Självförtroendet får sig en törn. Det var ett lite för enkelt mål. Vi var lite passiva i spelet, rädda om 2–2, och det kan man inte vara mot Färjestad. Då får man mycket spel på sig i egen zon och de utnyttjar det direkt.

Det blev en psykologisk förlust i dag, menar du?

– Det var det. När vi har det läget i tabellen blir man känsligare av ett mål i baken och blir rädd att förlora. Det var det som hände i dag och därför tappade vi matchen.

Du säger att ni är sköra. Funderar ni på att ta något grepp för att få bukt med det?

– Det finns inget annat än att träna eller prata om det. Men jag tycker vi är på rätt väg ändå. Vi vann mot Mora senast, spelade bra innan det och det här var stundtals en bra match, men vi blev lite långa i spelet. Vi tar ingen hjälp utifrån eller letar genvägar, utan vi tränar på och naturligtvis justerar vi detaljer i spelet.

Kan det inte vara läge nu att pröva något annorlunda?

– Ska man det måste alla spelarna vara mottagliga för det. Vi kommer säkert prata i gruppen. Finns behovet tar vi säkert alla medel till hjälp, men det är inget vi tänker i första hand på nu.

När ni leder med 2–1, kan ni inte bara stänga matchen med fem spelare framför eget mål?

– Det som vi har gjort är att vi blir för passiva och slutar åka skridskor. Då blir det spel i egen zon. Och ju mer spel i egen zon desto fler chanser får motståndarna och förr eller senare studsar den rätt och de slår in en retur. Vi vill vara så aktiva som möjligt, som i andra och början av tredje.

Så ni ska fortsätta anfalla bara?

– Det är nyckeln att vinna, att spela vårt spel. Sedan, oavsett lag man möter, måste man vara försiktig sista minuterna. Man får se till att ha pucken framför sig, offra ingenting med någon dragning på blå, utan se till att lägga pucken djupt.

Vad är det som händer när det blir 2–2 och 3–2 väldigt snabbt? (47 sekunder)

– Vi har haft tendenser att släppa några mål på kort tid i perioder av matcher. Det måste vi få bukt med. Vi måste ha tålamodet för att vinna matcher. Ibland får vi ta att vi är i underläge, men vi måste växa in i matcher igen. Det tålamodet har vi inte just nu, vi vill framåt för mycket, tappar folk på fel ställen, och då skapas de här överlägena i fyra mot tre, tre mot två och så vidare. Det har vi inte råd med. Det är bättre att det får stå 3-2 till några minuter kvar, och då kan man alltid panga in ett mål för att motståndarna kommer backa hem i slutet. Nu blev det 4– 2 i stället och de kunde säkra upp. Då är det svårt att göra två mål på kort tid.

Timrå är efter förlusten jumbo i SHL, fyra poäng efter Örebro och Mora.

Matchen

Timrå IK–Färjestad BK 2–5 (0–1, 1–0, 1–4)

Första perioden: 0–1 (1.57) Gustav Rydahl (Marcus Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (19.02) Sebastian Ohlsson (Johannes Salmonsson, Ludvig Rensfeldt).

Tredje perioden: 2–1 (5.27) Patrik Blomberg (Morten Madsen, Emil Berglund), 2–2 (11.08) Joakim Nygård (Linus Johansson), 2–3 (11.55) Daniel Viksten (Axel Ottosson), 2–4 (16.00) Michael Lindqvist (Joakim Nygård), 2–5 (18.15) Michael Lindqvist (Joakim Nygård) i tom målbur.

Skott: 29–24 (5–8, 12–6, 12–10)

Utvisningar, TIK: 3x2 min. FBK: 5x2 min.

Domare: Patrik Sjöberg, Daniel Winge.

Publik: 3723.